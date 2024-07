El peregrino que fue de Suiza a Salamanca, pasando por Santiago de Compostela: "El Santo te protege"

Miguel Angel Barco es probablemente uno de los más expertos peregrinos, de cuantos han recorrido el Camino de Santiago. Al menos de cuantos conocemos en la provincia de Salamanca. La primera vez que cogió la mochila para hacer kilómetros a pie rumbo a Galicia, fue en 2007. Por aquél entonces vivía en Suiza. Sentía que su tiempo en este país iba tocando a su fin, y debía regresar a España. Pero también quería meditar y cerciorarse de si tomaba la decisión correcta al volver a sus orígenes y a su tierra.





Para ganar tiempo, pensó que era mejor tomar el camino más largo y volver de Suiza a Salamanca, pasando por Santiago de Compostela. Aquella llamada interior que le invitaba a realizar su primer Camino de Santiago, le puso también en la situación de superar primero las barreras mentales y después las físicas. Y es que mientras entrenaba para afrontar la dilatada marcha, sufrió una lesión de rodilla. Contra todo pronóstico, se recuperó en tiempo récord y empezó a recorrer los más de 2.000 kms que le separaban de la meta.





Todos los caminos son el mismo camino, pero son diferentes

Desde aquella primera vez, ha hecho el Camino Francés, el del Norte, el Camino Portugués y la Ruta de la Plata completa desde Sevilla. Entre las experiencias que recuerda con especial cariño, destaca su encuentro con el torero salmantino Santiago Martín "El Viti", al llegar a la plaza del Obradoiro, justo un mes después de partir desde Saint Jean Pied de Port. "Le dije que era la primea cara conocida que veía desde mi partida y me dio la bienvenida".





Algo o alguien te protege

Miguel dice que del Camino ha aprendido que "Santiago" te ayuda y te protege constantemente. Porque viajar solo y atravesar sendas en plena naturaleza, da para muchas aventuras. "A veces se te echa la noche en el camino y debes parar. Si no hay una población cerca, abres una pequeña tienda de campaña, mientras se pone a llover. A la mañana siguiente no entiendes cómo es posible que hayas dormido entre dos ríos al tiempo que la tormenta azotaba la tienda, pero no ha entrado ni una gota de agua".

Además de hacer el Camino de Santiago varias veces,Miguel ha peregrinado a Roma y también a Jerusalén. Pero esas son historias, de las que hablaremos en otra ocasión.

¡Buen Camino, peregrino!

