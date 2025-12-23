Miguel Poveda presenta en Salamanca ‘El árbol de la alegría’

El cantante Miguel Poveda ofrecerá un concierto en el CAEM de Salamanca el próximo viernes, como parte de la gira de presentación de su nuevo disco, ‘El árbol de la alegría’. Se trata de un álbum que, según se ha descrito, reúne el espíritu de la Navidad en todas sus formas.

Las entradas para el concierto tienen un precio de 45, 50, 60 y 65 euros y ya están disponibles en la taquilla del Liceo y en la web de www.ciudaddecultura.org.

Un abrazo sonoro para la Navidad

Este nuevo trabajo es descrito como "un abrazo sonoro que reúne el espíritu de la Navidad en todas sus formas: la risa compartida, el eco de las voces familiares, las sillas vacías que siguen ocupadas en el corazón, y esa chispa de esperanza que nunca se apaga". En el disco, Poveda firma gran parte de la composición, imprimiendo su sello personal en cada tema.

Con la guitarra, arreglos y producción de Jesús Guerrero, el álbum invita a recordar y celebrar. En él, Poveda transporta al oyente a su infancia en Badalona, a un barrio humilde pero con un espíritu alegre.

Más de 35 años de carrera

Reconocido con el Premio Nacional de Música de España en 2007, Miguel Poveda es uno de los artistas flamencos más destacados de la escena actual, con más de 35 años de carrera. Ha acumulado cinco nominaciones a los Latin Grammy por Mejor Álbum Flamenco y ha sido galardonado con la Cátedra de Flamencología de Jerez (2008) y la Medalla de Andalucía (2012), entre otras distinciones.

A lo largo de su trayectoria, con catorce discos de estudio y tres álbumes en directo, ha ganado el reconocimiento del público y la crítica, siendo nombrado hijo adoptivo de Sevilla y La Unión, e hijo predilecto de Badalona.