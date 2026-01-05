La magia de los Reyes Magos envuelve Salamanca con un desfile de récord

El Ayuntamiento de Salamanca ha preparado un gran programa de actividades para recibir a Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente, este 5 de enero. El alcalde los ha recibido en el consistorio, donde han saludado desde el balcón, encarnados por el interventor municipal, José Joaquín González (Melchor); el interventor de la Delegación de la Junta, Francisco Javier Gómez (Gaspar); y el presidente de la Asociación de Senegaleses, Cheikh Mbaye (Baltasar).

Tras el saludo real, la cantante Chloe DelaRosa ha ofrecido un concierto en la Plaza Mayor. A las siete de la tarde partirá la gran cabalgata desde el parque de la Alamedilla, con un séquito de más de 600 personas, nueve carrozas y más de 6.000 kilos de caramelos sin gluten. Para facilitar la asistencia, los autobuses urbanos serán gratuitos desde las 16:00 horas hasta la medianoche.

Un despliegue de luz y fantasía

La comitiva estará encabezada por el espectáculo 'Thea, la diosa de la luz', de la compañía Sarao, seguido de carrozas espectaculares como la de 'Cenicienta' o el impresionante 'Dragón Dralión', de 28 metros de largo. También participarán compañías internacionales como la francesa Remue-Ménage con su cortejo luminoso 'Abysses', y grupos salmantinos como Planetarium y El Niño Lápiz.

Es un día mágico para todo el mundo y en especial para los niños" Rey Melchor en Salamanca

La emoción de la noche se refleja en las palabras de su majestad, el Rey Melchor quien asegura sentir "mucha responsabilidad, pero sobre todo mucha ilusión". "Es un día mágico para todo el mundo y en especial para los niños. No solo los niños, sino los mayores, que, al ser mágico, se convierten otra vez en niños, vuelven otra vez sin inocencia, esa ilusión, esa alegría, esos sueños", ha expresado.

Melchor también ha hecho un llamamiento a valorar "el esfuerzo y el sacrificio" y a no perder "el espíritu de ayuda a los demás". Para el mago, lo más importante es la paz, la libertad y el respeto, y ha pedido especialmente que se ayude a "cualquier niño o niña que tenga alguna dificultad".

Medidas de accesibilidad y un amplio dispositivo

El Ayuntamiento ha habilitado tres espacios reservados para personas con movilidad reducida a lo largo del recorrido. Además, para facilitar la participación de personas con problemas sensoriales, el tramo de las calles Prado y Juan del Rey no tendrá música, creando un ambiente más tranquilo y accesible para todos.

Un operativo de seguridad formado por 65 efectivos de la Policía Local y 52 voluntarios de Protección Civil velará por el buen desarrollo del evento. El consistorio ha advertido de importantes cortes y desvíos de tráfico desde primera hora de la mañana y recomienda el uso del transporte público para acceder al centro de la ciudad.