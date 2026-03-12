El Hestia Menorca se lleva con autoridad el derbi ante el Palmer y el Fibwi Mallorca cae en la orilla tras dos prórrogas

La jornada entre semana en la Primera FEB estuvo llena de buen baloncesto y emociones a flor de piel. El duelo balear fue claramente para el Hestia Menorca ante el Palmer, 89-74, mientras el Fibwi Mallorca caía de la manera más cruel en Son Moix ante el Lucentum Alicante del mallorquín Rubén Perelló, tras dos tiempos extras en el partido, 102-104.

En el duelo balear, el equipo menorquín dominó desde el comienzo ante un Palmer que notó mucho la ausencia de su mejor jugador, Phil Scrubb, responsable además de muchos puntos en los últimos partidos. El canadiense fue baja por su inminente paternidad.

A pesar de todo, en los primeros cuartos el Palmer plantaba cara con un primer parcial 23-19 y un segundo 25-24. Jugadores como Sanadze, Nuno Sa, Feliu e Izaw Bolavie daban un paso adelante, sobre todo el mallorquín que ha tenido un papel más residual últimamente, y que anotaba 13 puntos. Pero faltaban puntos para aguantar el ritmo de Menorca, superior en el encuentro y eso a pesar de la baja no se sabe si definitiva de Tad McFadden. Littelson fue el máximo anotador con 14 pero hasta cinco jugadores estuvieron en dobles dígitos: Zurbriggen y Sola 13, Vicedo y Lobo con 11 puntos.

El Hestia Menorca se ha puesto séptimo y sigue firmando una temporada magnífica en la que puede luchar por subir a ACB por primera vez. Por su parte, el Palmer, a pesar de la derrota, sigue fuera del descenso por la aplastante derrota del Cartagena en Santiago. La lucha por la permanencia va a ser emocionante, están empatados a cinco victorias. Ahora reciben los mallorquines al Cantabria.

Por su parte, muy cruel desenlace en Son Moix del encuentro para el Fibwi Mallorca, al que ahora no le sale cara incluso cuando lo merece. Acumula cinco derrotas seguidas, su peor momento de la temporada, tras caer ante el Lucentum Alicante en un partido que tuvo hasta dos prórrogas. Capalbo firmaba un gran partido con 25 puntos, con una gran serie de 6/12 en triples, 5 asistencias y 4 rebotes, mientras Bombino anotaba 23 puntos; con 19 acababan Brian Vázquez y Matulionis. En los alicantinos, el incombustible Kevin Larsen 23 puntos y 19 Polanco.

El técnico Pablo Cano se mostraba muy contrariado al final del partido: "deberíamos haber ganado este partido porque hicimos todo para ganarlo". Tras agradecer a la afición su apoyo en Son Moix se levantaba y pedía no responder preguntas porque no estaba en condiciones de hacerlo.

En el Fibwi había indignación por el criterio en las faltas ante la diferencia de tiros libres 32/17 para los alicantinos. El Fibwi ganaba de cuatro puntos a falta de 16 segundos. En la prórroga salían por faltas Bombino y Aramburu que no jugaron la segunda prórroga.