El coso multicolor, música y pólvora protagonizan la sexta jornada de las Fiestas de la Magdalena

Las noticias con las que comienza el jueves con la primera mascletá de concurso de las Fiestas de la Magdalena la disparó Hermanos Fernández

Las Fiestas de la Magdalena encaran su segunda mitad y la ciudad de Castellón se prepara para vivir una intensa sexta jornada festiva. La programación continúa con una gran variedad de actos que combinan la tradición, la música y la pólvora, manteniendo el ambiente festivo en las calles.

Agenda para la recta final

Este jueves, la agenda festiva incluye citas tan esperadas como el Coso Multicolor. A las cinco de la tarde, la avenida del Rey se llenará de confeti en la tradicional batalla de papeles de colores. La pólvora volverá a ser protagonista con la segunda mascletá de concurso, que será disparada por la Pirotecnia del Alto Palancia. Además, la música tomará el relevo con el inicio del Festival Internacional de Música de Festa en la plaza Huertos Sogueros, que se complementará con desfiles de bandas y un castillo de fuegos nocturno.

En el marco de las fiestas, las Reinas de la Magdalena, Clara Sanz y Ana Colón, han visitado la sede de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón. Durante su visita, han podido contemplar la gaiata solidaria realizada por las participantes de las Aulas de Formación “La Llar”, en un gesto que reconoce la importante labor social que realiza la entidad en la provincia.

Balance de seguridad y otras noticias

El concejal de Seguridad, Antonio Ortola, ha ofrecido un balance positivo en materia de seguridad durante su intervención en el programa Herrera en COPE. Según Ortola, hasta ahora solo se han registrado incidentes leves. El concejal ha puesto en valor el punto intermedio de corta estancia, un servicio sanitario municipal que ayuda a no colapsar las urgencias hospitalarias atendiendo lesiones menores. "Se tratan allí a las personas que requieren una atención sanitaria breve o simple, como contusiones o suturas", ha explicado.

Está funcionando muy bien, llevamos 3 años, esto es pionero en España" Antonio Ortolá Concejal de Seguridad

La nota negativa de la jornada ha sido el vandalismo que ha causado daños en la Gaiata 12 del Grau, expuesta en el distrito marítimo. Por otro lado, en las Fallas de Valencia, la pirotecnia Tomás de Benicarló fue protagonista en la mascletá de ayer, celebrando así sus 30 años de participación en las fiestas josefinas.

En el ámbito económico, el portavoz del gobierno valenciano, Miguel Barrachina, ha alertado de que algunas embarcaciones de pesca no están saliendo a faenar debido al elevado coste del gasóleo. Barrachina ha criticado al Gobierno central por la alta carga impositiva sobre los hidrocarburos.

Sánchez está haciendo negocio a costa del agricultor, del ganadero y del pescador" Miguel Barrachina Portavoz del Gobierno valenciano

En cuanto a la previsión meteorológica, se espera estabilidad durante el resto de la semana, con temperaturas en la costa que oscilarán entre los 11 y los 18 grados. Sin embargo, la situación podría cambiar durante la mañana del sábado, para cuando se pronostican posibles lluvias débiles y fuertes rachas de viento.