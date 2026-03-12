Lorca impulsa su crecimiento residencial en Tercia con seis nuevas viviendas unifamiliares

El Ayuntamiento de Lorca ha informado de la concesión de las licencias de obra para la construcción de seis nuevas viviendas adosadas en el Sector 7R de Tercia, una de las principales áreas de expansión residencial del municipio. Las obras, que comenzarán próximamente, tienen prevista su finalización a mediados de 2027.

La edil de Urbanismo, María Hernández, ha destacado que “seguimos avanzando en el desarrollo ordenado del municipio y en la consolidación de Tercia como una de las zonas de crecimiento residencial de Lorca, con viviendas de calidad que responden a las necesidades actuales de las familias”. Ha añadido que la concesión de estas licencias refleja el dinamismo urbanístico que experimenta el sector y el interés del tejido promotor por invertir en la ciudad.

Detalles del nuevo proyecto residencial

La promotora Pro D´Ruiz, Desarrollo Arquitectónico, S.L.U. ha obtenido las autorizaciones para el proyecto. En la calle Molina se levantarán cuatro viviendas unifamiliares adosadas, mientras que en la calle Olmo se construirán otras dos. En conjunto, las seis viviendas superan los 1.185 metros cuadrados edificados, con una superficie media cercana a los 200 metros cuadrados por unidad, incluyendo garaje independiente.

Este tipo de promociones, ha señalado Hernández, “contribuyen a diversificar la oferta de vivienda en el municipio y permiten seguir ampliando el parque residencial con inmuebles adaptados a las demandas actuales del mercado”.

Vivienda protegida y desarrollo del sector

La promotora ya trabaja en una nueva fase compuesta por cuatro viviendas de Protección Oficial (VPO) de dimensiones más ajustadas, lo que permitirá ampliar la oferta de vivienda protegida. Actualmente, las obras de urbanización del sector se encuentran a mitad de la Fase 2, con una inversión prevista cercana a los 500.000 euros para consolidar las infraestructuras y servicios de esta nueva área residencial.

El Sector 7R de Tercia contempla una edificabilidad total de 6.100 metros cuadrados para uso residencial, de los cuales un mínimo de 1.800 metros cuadrados están reservados para Vivienda de Protección Oficial (VPO). La concejal ha subrayado que “la combinación de nuevas promociones residenciales y el avance de las obras de urbanización permite seguir consolidando Tercia como un enclave estratégico para el crecimiento de Lorca, garantizando además una planificación equilibrada entre vivienda libre y protegida”.