Incautan en el mercadillo de Palencia 166 pares de zapatillas falsas valoradas en más de 10.000 euros

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a una persona como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial. El individuo comercializaba zapatillas falsas de reconocidas marcas deportivas en un mercadillo de la capital palentina. En total, se han incautado 166 pares de zapatillas, cuyo valor en el mercado superaría los 10.000 euros.

Inspección rutinaria en un mercadillo

Los hechos ocurrieron durante una inspección rutinaria que la Guardia Civil realizaba en un mercadillo de Palencia. Los agentes localizaron un puesto de venta ambulante que exponía una gran cantidad de calzado deportivo sospechoso. Tras un análisis exhaustivo de los productos, se concluyó que se trataba de falsificaciones al presentar evidentes defectos de fabricación.

Una vez identificado el propietario del puesto, los agentes procedieron a su investigación y a la instrucción de las diligencias correspondientes. La mercancía incautada ha quedado a disposición judicial.