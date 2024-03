Donando sangre, plaquetas o plasma, se salva una vida y se devuelve la sonrisa a toda una familia

Paco acumula 47 años de experiencia como donante y multitud de extracciones ya sea de sangre, plaquetas o plasma. Sin embargo, sigue emocionándose cuando explica lo que siente una persona que expone su brazo para intentar salvar una vida.

En declaraciones a COPE Salamanca, abre su corazón y le tiembla la voz al recordar que fue su madre quien le enseñó a tomar conciencia desde muy joven, sobre lo importante de esta acción.





El plasma se utiliza para elaborar tratamientos contra el cáncer





Explica que el plasma es un líquido transparente que representa el 55% de la sangre. Básicamente, agua al 90%, con proteínas hasta un 7% y el 3 % restante contiene grasa, glucosa, vitaminas, hormonas, oxígeno y dióxido de carbono. Pero esencialmente funciona como conductor de los glóbulos rojos, blancos, plaquetas y hemoglobina, entre otros componentes.

Estos elementos son imprescindibles para favorecer la recuperación de personas que necesitan una transfusión, ya sean pacientes de intervenciones quirúrgicas, accidentes o partos. Pero el plasma también se utiliza para elaborar tratamientos oncológicos.





Por eso Paco insiste en que siempre merece la pena hacerse donante de sangre. "Si alguien siente el más mínimo temor, yo le invito a que me acompañe y si ve que me mareo o me encuentro mal, puede cambiar de idea. Pero al menos que lo compruebe por si mismo".





La donación de plasma es totalmente inocua





Una donación de plasma o "plasmaféresis" consiste en extraer sangre, separar las células sanguíneas mediante un separador celular, retener el plasma y devolver el resto al donante por la misma vía. La donación dura unos 45 minutos y la recuperación del donante es muy rápida. Tanto es así, que las donaciones de plasma se pueden realizar con más frecuencia que las de sangre, incluso cada 15 días.

"Solo hay que comer unos berberechos o una merienda rica a base de morcilla y te recuperas rápidamente" dice con una sonrisa el comprometido donante.

Lo más importante es conseguir que en España no ocurra como en otros países de la Unión Europea, donde si está permitido cobrar por la donación de plasma. Debe ser una acción altruista, que se realice de forma realmente desinteresada y que llegue al paciente de forma gratuita".

Y es que, alude Paco a una reflexión del Dalái Lama: "Casi todas las cosas buenas que suceden en nuestra vida, nacen de un gesto de generosidad". Por eso agradece de antemano que intentemos al menos por una vez, acudir a la Hermandad de Donantes y probar a donar.