Los récords de la nefasta temporada del Almería: Embarba y el espejo del Sporting

El Almería ha certificado este sábado su descenso a la Segunda División después de perder por 1-3 en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo ante el Getafe. El conjunto indálico ponía fin a una temporada para el olvido y decía matemáticamente adiós a la categoría tras sumar solo 14 puntos en las 33 jornadas disputadas hasta este 27 de abril.

1 victoria, 11 empates y 21 derrotas es el saldo para olvidar de un equipo que ha batido varios récords negativos y que se marcha dos campañas después de su ascenso en el verano de 2022. Y eso que el club llegó a gastarse 52 millones de euros para reforzarse y alcanzar cotas mayores después de salvarse sufriendo en la última jornada de la pasada temporada.





Sin embargo, nada ha funcionado en Almería. César Montes (14 millones), Luis Suárez (8 millones), Ibrahima Koné (7'5 millones), Dion Lopy (6'5 millones), Sergio Arribas (6 millones), Marc Pubill (5 millones), Édgar González (4'5 millones) y Luis Maximiano (cedido) desembarcaban para formar parte de un ambicioso proyecto que ha naufragado.

El club pide perdón por el descenso

Minutos después de la derrota ante el Getafe el Almería ha emitido un comunicado en el que pedía “perdón a sus abonados, aficionados y simpatizantes” y reconocía que la temporada había sido un “fracaso”.

"Está claro que hemos fallado, y lo asumimos, reconociendo que la temporada ha sido de lo más negativa, nefasta. No hay que esconderse, ni mucho menos, ni poner excusas, pero haciendo una profunda reflexión pensamos que nuestra plantilla, no es, para nada, la peor de la categoría… ni siquiera de las peores. Se confeccionó para otros objetivos. Entrenadores y jugadores rivales no han entendido cómo el Almería podía estar último. Nosotros tampoco", reza el comunicado del club indálico.

Una temporada malísima

Sin embargo, los datos están ahí. 14 puntos en 33 partidos. Una sola victoria, en la jornada 29, y en Las Palmas por 0-1. El equipo no ha conseguido ganar en casa donde en 17 encuentros acumula 8 empates y 9 derrotas... Por el camino quedaron Vicente Moreno, Alberto Lasarte (técnico interino) y Gaizka Garitano. Solo la llegada de Pepe Mel, con el equipo ya desahuciado, devolvió algo de ilusión a la hinchada después de 28 choques sin ganar, aunque se haya quedado sin verles sumar los tres puntos como local y ya va casi un año sin hacerlo.

Equipos que bajaron a falta de cinco jornadas de una Liga de Primera del Siglo XXI:

2004 Murcia

208 Málaga

2023 Elche

2024 Almería — Pedro Martin (@pedritonumeros) April 27, 2024

Los andaluces no van a ser el peor colista de la historia, pero han estado muy cerca de ello. Desde que las victorias valen 3 puntos solo el Sporting de la 1997/1998, que se quedó en 13 unidades, ha sido 'más malo'. Desde entonces todos los equipos han alcanzado al menos los 20 puntos. La temporada del Almería ha sido tan mala que la entidad acabó la primera vuelta del campeonato con solo 5 puntos.

El equipo ha bajado con 5 jornadas de antelación algo que en este Siglo solo ha pasado con el Murcia (2003/2004), el Málaga (2017/2018) y el Elche (2022/2023). Además, Adrián Embarba, jugador indálico, acumula su quinto descenso de categoría (2 con el Rayo y 2 con el Espanyol) y se une al selecto club de futbolistas que más veces han bajado a Segunda.

