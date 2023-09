Día de la Provincia en Salamanca

Día de San Mateo, 21 de Septiembre. Día de rendir homenaje a los alcaldes y concejales de los 362 municipios de la provinica que muchas veces anteponen el bien común de sus pueblos y ciudadanos a las ideologías.

El acto se ha celebrado en el Palacio de Congresos donde muchos y muchas representantes de nuestros pueblos no han faltado a la tradicional cita que organiza la Diputación de Salamanca. COPE Salamanca también ha estado. Para unos es la primera vez, para otros ya sobrepasa la treintena; unos nos hablan y otros no pero las palabras y las miradas dicen lo mismo: los pueblos se mueren. Cada vez queda menos gente, menos servicios y no son atractivos para las nuevas gentes.

Rosa, alcaldesa de El Cerro, se estrena en el cargo. No ha querido faltar a la cita. Le preocupa que la consulta del médico, en breve espacio de tiempo, se va a reducir. Está contenta porque el padrón de habitantes del municipio ha subido al volver al pueblo muchos vecinos que un día se fueron y hoy están jubilados.

Alberto lleva como alcalde de Beleña más de 30 años. No se ha cansado y no puede cansarse porque no hay nadie joven que quiera comprometerse con los problemas municipales. En el día de hoy pide salud para todos y prosperidad para la provincia; que todos los proyectos que están en mente (Puerto Seco, electrificación de la vía ferroviaria..)se hagan realidad.

Este año la Diputación de Salamanca ha decidido destinar la Medalla de Oro de la Provincia a la Policía Nacional que en 2024 cumplirá 200 años. Reconoce así su también servicio público que trabaja con el fin de velar y garantizar la seguridad ciudadana. Salamanca cuenta con una comisaría en la ciudad, otra en Béjar y una Unidad de Extranjería en Fuentes de Oñoro.