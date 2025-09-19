Detenidas dos mujeres que engañaban a hombres mayores para robarles

Agentes de la Policía Nacional han procedido a detener a dos mujeres en Salamanca por engañar a hombres de avanzada edad para ganarse su confianza y acceder así a sus domicilios, donde procedían a robar y huir, posteriormente.

Según ha informado la Policía Nacional mediante un comunicado remitido a Ical, a ambas mujeres les constaban dos reclamaciones policiales por estos hechos. Las mismas fueron localizadas por un policía fuera de servicio quien avisó a sus compañeros para que se procediera con su identificación.

A su llegada al lugar, los policías comprobaron que a ambas mujeres les constaban dos órdenes policiales de detención, una de Salamanca y otra de Alcázar de San Juan, en la provincia de Ciudad Real. En ambas denuncias describían hechos con el mismo modus operandi.

Las víctimas, en ambos casos hombres de una avanzada edad, habían sufrido hurtos en sus domicilios. Estos habrían sido cometidos por mujeres que en días previos se habían ganado su confianza en la calle o en el parque. Se habían intercambiado sus teléfonos y tras hablar durante varios días, los hombres habrían invitado a sus casas a las mujeres. Momento que aprovechaban para cometer los hurtos y huir de inmediato.

Tras la detención, ambas fueron trasladadas a dependencias policiales y, posteriormente, pasaron a disposición del Juzgado de Guardia de Salamanca.