El Ayuntamiento de Salamanca renovará el asfalto de 35 calles, avenidas y glorietas de 18 barrios de la ciudad

El Ayuntamiento de Salamanca inicia hoy los trabajos de refuerzo del firme en 35 calles, avenidas y glorietas de 18 barrios de la ciudad, para un total de 71.847,76 metros cuadrados de superficie. Estas actuaciones, encaminadas a mejorar las calzadas cuya capa de rodadura se encuentra deteriorada debido principalmente al envejecimiento como consecuencia del paso del tiempo, suponen una inversión de 594.793,54 euros.

refuerzo del firma en 18 barrios salmantinos

Los trabajos se llevarán a cabo en los barrios Comuneros-Alamedilla (paseo de San Antonio), Delicias (calle Ecuador), El Carmen (calle Mediterráneo), El Rollo (calle Colombia), El Zurguén (avenida de la Virgen del Cueto), Fontana (Puente de Felipe VI y paseo del Tormes), Huerta Otea (calles John Dalton, Fernando Población, Francisco Bernis y Juan Maluquer), Labradores (calle María Auxiliadora), Oeste-Carmelitas (calles Mallorca, León Felipe y Doctor Jaime Vera), Pizarrales (calle Luz), Salesas (paseo del Doctor Torres Villarroel), San Bernardo (avenida de Maristas), San Cristóbal-Las Claras (calles San Justo y Grillo, plaza de Bretón), San Esteban (calle Rosario y Arroyo de Santo Domingo), San José (avenida de Hilario Goyenechea, Glorieta de Leonardo Da Vinci, Vía Helmántica y calle Maestro Serrano), Santo Tomás (calle Imperial), Úrsulas-San Marcos (calles Arriba, Abajo y Sorias, Campo de San Francisco y plaza de la Cruz Verdadera) y Vidal (calle Emigdio de la Riva y plaza de Vidal).

Estas actuaciones de refuerzo del firme se llevan a cabo para favorecer una mayor accesibilidad, un aumento de la seguridad vial y una mejora de la movilidad, y se desarrollarán de manera que se produzcan las menores molestias posibles en el tráfico de vehículos. Estos trabajos de asfaltado requerirán previamente el fresado del pavimento deteriorado y, en su caso, la puesta a cota de las tapas de arqueta y sumideros existentes.

Cortes de tráfico y desvíos

Los trabajos comenzarán en el Puente Felipe VI con el levantamiento de tapas, por lo que habrá estrechamientos de calzada durante la jornada de hoy lunes 25 de agosto. Mañana martes 26, se llevarán a cabo estos mismos trabajos en el paseo de San Antonio, entre el paseo de Canalejas y la calle San Francisco Javier, donde habrá estrechamientos. Y el viernes 29 se procederá al levantamiento de tapas en la calle María Auxiliadora.

A partir del miércoles 27 se producirán cortes y desvíos de tráfico en Arroyo de Santo Domingo y en el Puente de Felipe VI por el desarrollo de trabajos de fresado; y el jueves 28 en el paseo del Doctor Torres Villarroel, desde la Glorieta de Santiago Martín 'El Viti' hasta la Glorieta de la UDS en sentido de entrada al centro de la ciudad.

El Ayuntamiento informará periódicamente de todos los cortes de tráfico y desvíos que se vayan produciendo en función del avance del asfaltado de calles, avenidas y glorietas.