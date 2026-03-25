Aumenta el Happy Slapping entre menores españoles: "la violencia que se viraliza en redes"

La Policía Nacional y la fundaciónSOL han lanzado una nueva campaña de concienciación para visibilizar el 'Happy Slapping', una peligrosa práctica que consiste en grabar agresiones a menores para después difundirlas en redes sociales. Enmarcada en la iniciativa 'Somos su Mejor Red', la campaña busca sensibilizar sobre la violencia digital y evitar su normalización en un contexto donde el acceso temprano a móviles facilita la viralización de estos contenidos.

Un alarmante aumento de la violencia

Este fenómeno, que se originó en Reino Unido en 2005, ha ganado terreno en España. Según datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2025, en 2024 se registraron 12.563 delitos de lesiones cometidos por menores, un 8% más que en 2022. Además, las causas por homicidio o tentativa de homicidio ascendieron a 120, lo que supone un incremento del 18,8% respecto a 2023, una evolución que la Fiscalía vincula a dinámicas de grupo y a una escalada en la gravedad de sus comportamientos.

Getty Images/iStockphoto Violencia entre menores

La Fiscalía también alerta del aumento de delitos difundidos por vía informática. Un informe de la Fundación ANAR de 2025 señala a WhatsApp (66,4%), Instagram (50,5%) y TikTok (49,5%) como los principales canales utilizados. El estudio revela además que el 14,2% de los casos de ciberacoso ya incluye el uso de inteligencia artificial para crear contenido falso de la víctima o suplantar su identidad.

La doble cara de la viralización

El 'Happy Slapping' supone una doble victimización: la agresión y la humillación pública posterior. Juan Cristóbal Cabiedas Pedraza, Inspector de Policía Nacional, advierte que "no podemos entender este tipo de conductas como una broma o un juego puesto que pueden ser constitutivas de delitos contra la integridad moral, lesiones o amenazas, entre otros". El inspector recuerda que los menores, a partir de los 14 años, tienen responsabilidad penal y las consecuencias pueden afectarles hasta su vida adulta.

No podemos entender este tipo de conductas como una broma o un juego puesto que pueden ser constitutivas de delitos contra la integridad moral, lesiones o amenazas, entre otros" Juan Cristóbal Cabiedas Inspector Cuerpo Nacional de Policía

Desde la fundaciónSOL, su directora, Claudia Caso, explica que "cuando una agresión se graba y se difunde, la humillación se multiplica. No se trata solo del daño físico o verbal, sino de la exposición pública, los comentarios crueles y la imposibilidad de olvidar". La mayor preocupación, añade, es que muchos jóvenes han normalizado esta violencia. "Y lo más preocupante es que muchos jóvenes llegan a percibir estas agresiones como contenido, no como violencia", lamenta Caso.

Y lo más preocupante es que muchos jóvenes llegan a percibir estas agresiones como contenido, no como violencia" Claudia Caso Directora FundaciónSOL

Claves para frenar la violencia en redes

Getty Images/iStockphoto Bullying

La Policía Nacional y la fundaciónSOL subrayan que la prevención es una tarea conjunta de familias, centros educativos y sociedad. Entre sus recomendaciones destacan educar en empatía digital, no participar en la difusión de estos contenidos y reportar los vídeos violentos en las plataformas. También aconsejan no mirar hacia otro lado y hablar abiertamente con los menores sobre la violencia que circula en internet para evitar la normalización.

Reforzar el mensaje de que grabar o compartir una agresión también es participar en ella es fundamental. En caso de querer denunciar por la vía judicial, es importante guardar las pruebas digitales antes de reportar el contenido. Ambas organizaciones concluyen que construir un entorno digital más seguro es una responsabilidad de todos.