Así se ven 100 semillas únicas en España que pasan desapercibidas: crean un atlas que las convierte en pequeñas joyas

Si yo te hablara de la Bolsa del Pastor, del Farolillo de la Virgen, de los Relojetes o, por ejemplo, de la Legua de Buey, te preguntarías que de qué te estoy hablando. Pues ni más ni menos que de plantas, plantas silvestres de nuestra provincia que crecen en prados, campos, cerca de los ríos, parques. Estos son los nombres como las conocen muchos habitantes de la provincia, sobre todo en el medio rural; luego tienen su nombre más técnico que de eso saben y mucho los biólogos como Lucía Santos.

Lucía es ya bióloga y ha pasado por la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca. Ha tenido que realizar un trabajo de fin de grado y ha escogido el de crear, por primera vez, un Atlas de las Semillas de las plantas silvestres, mal denominadas malas hierbas, de nuestra provincia.

Semillas

Por tanto, esos nombres "tan raros", la Bolsa del Pastor, los Relojetes..., son las plantas de las que Lucía ha obtenido las semillas que a través de la plataforma Imaginarium de la Biblioteca de la Facultad de Biología en la Universidad de Salamanca podemos admirar de una manera...especial.

más que un trabajo de grado

Igual te preguntas cómo empezó todo. En una entrevista aquí en COPE Salamanca Lucía nos relató que todo surgió gracias a su profesor de Botánica en segundo curso de carrera. "Me encantó cómo daba la asignatura y tuve claro que quería hacer el trabajo con él. El tema me lo propuso él, llevaba mucho tiempo expuesto para que alguien lo escogiera y al final me gustó".

Lucía tenía muy claro desde el principio que quería hacer un trabajo que sirviera para algo, "no quería copiar bibliografía y ya, yo quería hacer algo experimental y que después fuera útil".

Lo ha conseguido porque Lucía ha conseguido en este trabajo aplicar sus conocimiento de botánica y biología y fusionarlos con otra de sus grandes pasiones: la fotografía.

"Yo nunca había hecho este tipo de fotografías, a semillas diminutas; hasta ahora me había centrado en paisajes pero la idea de combinar las plantas y la cámara fotográfica me atrajo desde el principio".

Semillas que parecen joyas

Manos a la obra. Lucía ha hecho cientos de fotografías a cientos de semillas que podemos verlas en la plataforma Imaginarium. Son semillas que no miden más de un milímetro. Las hay de medio milímetro. Cómo ha conseguido que nuestro ojo aprecie sus características? "He empleado la técnica del apilamiento o "focus stacking" que consiste en hacer muchas fotos a la semilla, sin moverla, pero cambiando el enfoque. Después con un sistema gratuito se procesan entre 80 u 90 fotos a la vez y el resultado final es una semilla deslumbrante". Las contemplamos como nunca las hemos visto en nuestra palma de la mano. La imagen se muestra con un elevado grado de nitidez, obteniendo así una profundidad de campo y sensación de volumen más que notables.

Podemos apreciar el color pero sobre todo sus características. "Algunas dan repelús", nos dice. Con este trabajo Lucía ha conseguido poner en valor y ver la belleza que poseen las "malas hierbas".

Un atlas único en españa

Al final, Lucía ha realizado 100 imágenes macro originales de semillas que muestra junto a su identificación y descripción. Este es uno de los muy escasos bancos de semillas de estas características que existen en España y se pretende que vaya aumentando en próximos trabajos.

Entre otras especies podemos contemplar con todo detalle las semillas de plantas como la cicuta, la amapola, la alfalfa o la malva, al tiempo que podemos aprender sus características especiales y su nombre científico. Para ver las imágenes con todo detalle tenemos que entrar en la web bibbiología.usal.es y seleccionar el apartado correspondiente al de ATLAS DE SEMILLAS.

A día de hoy, la plataforma didáctica Imaginarium de la Biblioteca de la Facultad de Biología ha recibido más de 55 millones de visualizaciones, puesto que se utiliza en universidades de toda España y América Latina, tanto para la enseñanza como para el estudio. En la actualidad se están ampliando las secciones correspondientes a Hongos, con comparativas de imágenes macro y micro y la sección de Herbario Tradicional.

Lucía Santos se siente muy orgullosa de un trabajo bien hecho que ayuda ya al conocimiento de las semillas de muchas plantas silvestres a ciudadanos de pie y a investigadores.