En Salamanca la actividad de las empresas de transporte en autobús ha caído entre un 80 y 85%. Unas 60 empresas que dan trabajo a 1000 salmantinos, de manera directa. Los servicios de línea regular han caído debido a la baja demanda de viajeros, pero lo suplen con las ayudas públicas. El mayor problema lo tienen los servicios de excursiones, viajes de mayores y bodas. El futuro no es muy optimista, Antonio Pablos presidente de AESBUS y gerente de autobuses Armuña: “Hasta que no se recupere el sector del turismo la situación será difícil”.

Los servicios escolares se realizan de manera totalmente normal, cumpliendo todas las medidas de seguridad. En cuanto al tema del IMSERSO, está paralizado completamente y a las bodas tampoco pueden llevar mucha. El servicio discrecional está al 0% de ingresos desde el 13 de marzo y está ruina es difícil que la puedan suplir, como reconoce el propio Pablos. En las líneas regulares, la cosa es diferente ya que fomento está paliando esta caída de ingresos y pagarán la cantidad que están perdiendo, por lo que supone una ayuda al sector.

Esto no solo afecta al sector del transporte de viajeros, sino que también otros sectores como las tiendas de la estación de autobuses y la hostelería de la zona han visto caída su recaudación. Pablos reconoce que se ve muy vacía, ya que si ellos no llevan gente, no tienen apenas movimiento, el único movimiento de gente que se ve es el de la gente del barrio que puede ir a hacer las compras y poco más. La única buena noticia es que ninguna empresa ha parado definitivamente los motores, pero desde el sector alertan que estos cierres se pueden dar de cara al año próximo.