Aurelio Pérez, una vida dedicada al campo

Aurelio Pérez Sánchez, Larrodrigo (Salamanca), 1959, deja el cargo de Coordinador regional de COAG CASTILLA Y LEÓN que ha desempeñado durante 17 años, desde que tomó posesión del mismo en 2004. Lo deja porque: “la situación de salud que vivo no me permite continuar con las labores de coordinador. No voy a ocultar que es una decisión que me cuesta tomar, pero que es imprescindible tomar”.

Aurelio Perez, que también fue presidente de la Cámara Agraria de Salamanca, en dos etapas: una entre 2002 y 2007 y otra entre 2012 y 2016, cuando este organismo se extinguió, resumió su larga trayectoria de sindicalista con suma sencillez: “alguna vez habré fallado, pido perdón por ello; en otras ocasiones estuve orgulloso de mi trabajo”.

Alabó también el discurso sindical de COAG, que considera pionero en el mundo agrario, pues ahora ya todo el mundo defiende el discurso que COAG mantuvo desde el principio. “Ahora ya todos hablan de un reparto justo, no de ganar más”. Y no olvidó sus esfuerzos para rescatar de los momentos críticos a la propia feria ganadera de Salamanca, Salamaq, en cuyo recinto se celebró la rueda de prensa, precisamente para recordar la participación del otrora líder de COAG en la ejecutiva del Comité de la Feria. Y para destacar la importancia del certamen. Y para recordar lo que ha costado mantenerlo vivo todos estos años.

Pérez se refirió también a quien ahora lo relevará, “hasta que el 7 de octubre, en la Asamblea salga lo que tenga que salir”. Concretamente a Lorenzo Rivera, un hombre “de una gran trayectoria y un gran compañero. Estaré con él siempre. Si no es con el trabajo, porque no puedo, será con el corazón”.

Por su parte, Lorenzo Rivera, Peleas de Abajo (Zamora), 1959, en la actualidad presidente de COAG ZAMORA y responsable de Organización de COAG a escala regional, quien ahora toma el relevo, agradeció sus palabras y recordó la dureza de la vida de sindicalista. “Máxime en COAG, donde los cargos no son liberados y las labores sindicales hay que compaginarlas con el trabajo diario en el campo”.

Rivera agradeció el ingente y enorme trabajo de Aurelio en nombre de todos los responsables de las uniones de COAG en Castilla y León y en nombre del secretario general nacional de la organización, Miguel Blanco, quien no pudo asistir al acto. Rivera dijo que supuso un reto importante relevar en 2016 a Miguel Blanco en la presidencia de COAG Zamora, un sindicalista singular. Y que también le supone un enorme reto relevar ahora a Aurelio Pérez.