El aplaudido gesto de Alcaraz con Zverev en Cincinnati: "Triste por Sascha..."

Carlos Alcaraz superó este sábado al alemán Alexander Zverev (6-4 y 6-3) para avanzar a la final del torneo de Cincinnati, séptimo ATP Masters 1.000 de la temporada, donde volverá a enfrentarse al italiano Jannik Sinner un mes después de su derrota en Wimbledon.

El murciano logró este sábado el pase a la final de su séptimo torneo consecutivo frente a un rival mermado por las molestias físicas. "Contento por la final pero triste por Sascha. Te deseo lo mejor", escribió en la habitual firma del ganador en la cámara de televisión tras el encuentro. Un gesto que se ha vuelto viral y que ha sido ensalzado por la enorme deportividad mostrada por el murciano.

Zverev Carlos Alcaraz mostró su apoyo a Zverev, mermado por los problemas físicos.

"Nunca es fácil jugar contra alguien que sabes que no está al cien por cien. Es aún más difícil cuando se trata de Sascha, un gran jugador y una gran persona fuera de la pista. Tenemos una muy buena relación", explicó Alcaraz en relación al motivo por el que había tenido ese gesto con su rival.