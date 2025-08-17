Escándalo en un torneo de baloncesto: Brasil realiza una extraña jugada para perder a propósito y meterse en la final

El Global Jam es un torneo internacional de baloncesto sub-23 que todos los veranos organizan la FIBA y la Federación Canadiense en Toronto. En la edición de este año participaban el conjunto local, Estados Unidos, Brasil y Japón. Los equipos estaban encuadrados en un mismo grupo y tras enfrentarse entre sí los dos primeros pasaban a la final.

Sin embargo, la edición de este 2025 ha estado marcada por la polémica después de la treta llevada a cabo por Brasil para garantizarse su presencia en el partido por el título: Y es que los cariocas perdieron a propósito contra Estados Unidos para garantizarse su presencia en la final y dejar fuera a Canadá.

Brasil y Estados Unidos disputaban el último partido de la liguilla y con 74-74 en el marcador y a falta de cinco segundos, Julios Halaifonua tenía un segundo tiro libre para poner a su equipo uno arriba. Halaifonua lanzó, pero cuando el balón emprendía el camino hacia el aro, apareció el brasileño Nathan Mariano para interceptarlo ante el asombro del público y el equipo estadounidense.

Los árbitros aplicando las reglas dieron la canasta por valida y señalaron una técnica que permitió a Estados Unidos lanzar otro tiro libre y poner el 76-74 en el marcador. Brasil pidió tiempo muerto e intentó anotar sin éxito un triple que les diera la victoria. Los norteamericanos, que tenían que ganar si o si, se llevaban el triunfo y se metían en la final precisamente ante los cariocas y dejaban fuera a Canadá.

Y aquí viene la razón de la infracción. Los brasileños se podían quedar fuera en un triple empate con canadienses y estadounidenses y querían evitar a toda costa que el partido fuera a la prórroga. Preferían perder a propósito por una renta que les mantenía en competición a jugárselo todo en un tiempo extra en el que si caían por 10 puntos de diferencia se quedaban fuera.

Cometieron la infracción para eliminar la opción de triple empate. El diferencial de puntos en los enfrentamientos directos era el criterio de desempate y Brasil lideraba esa clasificación con un +5 con Estados Unidos con -1 y Canadá con -4. Un basket average que metía a ambos en la final del Global Jam a costa de Canadá, gracias a una cuestionable maniobra que se había preparado en la charla previa al partido y que se labró en un tiempo muerto justo antes de que Estados Unidos lanzara los polémicos tiros libres.