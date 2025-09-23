Un grupo encapuchado desfigura a un hombre a golpes en Palencia: la víctima escapó arrojándose al río Carrión

La Comisaría Provincial de Policía Nacional de Palencia ha abierto una investigación para intentar esclarecer las identidades de un grupo de personas encapuchadas que, en la noche del pasado sábado 13 de septiembre, propinaron una brutal paliza a un hombre de unos 40 años de edad aproximadamente, en el Parque Isla Dos Aguas de la capital palentina.

Según una información adelantada por Norte de Castilla, en un artículo firmado hoy día 23 de septiembre por Ricardo Sánchez Rico, los hechos tuvieron lugar pasadas las 22:00 horas de esa jornada y, aunque no han trascendido los motivos de la presencia de la víctima en el Parque Isla Dos Aguas de Palencia, al parecer podría haber quedado allí con alguna persona a través de las redes sociales.

La cara literalmente partida necesitando más de 30 puntos de sutura

Sin embargo, lo que se encontró fue bien distinto. Sin mediar palabra, un grupo de encapuchados que, además de primero robarle el móvil y la cartera, le desfiguraron completamente la cara de una brutal paliza, provocándole fracturas en la nariz y un pómulo y heridas en una oreja que requirieron de más de una treintena de puntos de sutura.

Se tiró al rio CARRIón para huir de sus agresores

De hecho, según informa el rotativo, la agresión fue tan salvaje que la víctima se vio obligada a lanzarse a las aguas del río Carrión para poder escapar así de sus agresores, advirtiendo que con la violencia aplicada por ese grupo de personas encapuchadas, su vida corría grave peligro. La Comisaría Provincial de Policía Nacional de Palencia no descarta ninguna hipótesis sobre el motivo de este feroz ataque.