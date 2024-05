La decisión de las mujeres de un pueblo de Palencia que afecta de lleno a sus vecinos: "No es la primera vez"

Hace tan solo unas décadas formaban parte del decorado de todos los salones, comedores y “salitas de estar” de nuestro país. Sobre el respaldo del sofá o en el apoyabrazos, protegiendo la "mesa camilla" e incluso encima del televisor. En colores o con hilo blanco, los tapetes de ganchilloeran parte del Atrezzo del pasado más reciente de nuestras casas.

Esas piezas creadas a mano muchas veces por la propietaria del inmueble a crochet (del alemán croc, que significa "gancho") servían como protección y también como elemento decorativo. Es cierto que actualmente es complicado ver este tipo de creaciones en una casa, pero esta técnica de coser ni mucho menos se ha perdido.

El punto de encaje sigue siendo un pasatiempo, sobre todo para muchas mujeres de avanzada edad. Es cierto que en las personas más jóvenes ha dado paso por ejemplo al“amigurumi” una técnica de “tejido en cadeneta” de origen japonés que permite pasar de los paños a crear pequeños muñecos o complementos de ropa mediante este tipo de Ganchillo.

No es difícil encontrar a la venta en Internet, patrones para hacer ositos, conejos, gatos o recreaciones de dibujos animados de personajes muy conocidos. También para las manos más hábiles existen centenares de tutoriales para hacer complementos como bolsos y hasta ropas de vestir como puede ser un abrigo.

Pero, hay quien sigue haciendo ganchillo e incluso va un paso más allá de estas pequeñas creaciones y decide realizar a ganchillo algo muy llamativo y de grandes dimensiones como es el caso que nos ocupa hoy.

En Cervera de Pisuerga, un pueblo de la montaña palentina, una decena de representantes de la asociación de mujeres de San Cristóbal han colaborado durante los últimos meses para elaborar un gran mural de ganchillo, imitando una fachada de una casa de casi 7 metros de alto por 6 de ancho.

40 metros cuadrados de ganchillo

Con 500 paños realizados de manera individual por en su mayoría mujeres jubiladas, se ha realizado una creación enorme, juntando esas piezas. Después de pedir el pertinente permiso, se ha colocado como fachada imaginaria en un céntrico solar de la localidad que lleva años sin construirse.





Chus Ramos, la ideóloga de este mural que han realizado varias mujeres, pasaba hoy por los micrófonos de COPE Palencia para dejar constancia de esta iniciativa con la que solo pretendían poner un poco más bonita la calle en la céntrica plaza de Carlos Ruiz.

“Hemos empezado después de Navidades a planificarlo y organizarnos, primero recogiendo muchas lanas usadas para realizar el mural. Al principio quisimos terminarlo en febrero, pero hemos tardado más de lo que pensábamos y finalmente lo hemos colocado el pasado martes en la víspera de San Isidro.

Habíamos pensado poner el mural en otra fachada de una casa que también está bastante fea, pero no nos dieron permiso, no les gustó y no nos dejaron. Entonces yo pedí permiso a al dueño de este terreno y nos dijo que encantado”

Sin pretenderlo sus creadoras, las redes sociales se han hecho eco de esta llamativa iniciativa con muchos usuarios preguntándose las razones para tapar ese espacio vacío.

“No lo hemos hecho como se está comentando para tapar la suciedad, solamente nos venía bien ese hueco. Ese solar que había ahí en el centro de Cervera es verdad que hace tiempo albergó unos contenedores que estaban bien.

El problema es la gente que somos tan limpios que tiramos basura fuera del contenedor. Actualmente, no se veía los que había dentro, ya que desde hace unos años había una malla muy alta, verde, muy tupida”.





No es la primera vez que esta asociación de mujeres incluidas dentro de un colectivo mayor, la asociación San Cristóbal, crea algo de dimensiones poco comunes, que acaban en espacios públicos.

“Llevamos unos cuantos años decorando el pueblo. Hemos hecho 'atrapasueños' y el año pasado decoramos una docena de troncos de árboles. La pena es que acabó desapareciendo todo lo que hacíamos, los dejaron vacíos” lamenta Chus.

Talleres para hacer pueblo y sentirse útiles

Ramos indica que este taller de ganchillo es para sus participantes una excusa para juntarse y hacer algo en común. “Me gusta colaborar mucho con esto y es importante para gente mayor porque se ven útiles. Haces un pueblo. Para el mural hemos estado trabajando todas juntas. Nos íbamos preguntando... ¿Ese cuadro está hecho? ¿Puedes hacer 3?... Al final eran 500 cuadros de ganchillo y toda la ayuda ha sido bien recibida”, señala orgullosa.

Ahora que han llamado la atención, incluso fuera del municipio, ya están pensando en su siguiente aventura con el ganchillo en la mano. “Estamos pensando ya hacer algo Navidad” concluye.