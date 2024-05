Valdepeñas utiliza el ganchillo para decorar sus paraguas colgados en las calles

15 mujeres jubiladas llevan casi un mes dándole al ganchillo en el Centro de Mayores de Lucero en Valdepeñas con un objetivo claro, Tejer unos 50 paraguas para decorar la calle Pangino y sumarse al resto de las calles que durante los veranos se inundan de cientos de paraguas que dan sombra en los días más calurosos. Gema Tejado es la directora del Centro de Mayores de Lucero: "casi todas las calles del centro de Valdepeñas se decoran con paraguas y se nos ocurrió que podríamos crear un taller de ganchillo para que los mayores tejieran con ganchillo estos paraguas y colorcarlos en la calle donde está ubicado la Universidad Popular. De esta manera contribuímos a hacer mas llamativa la ciudad. La verdad es que se han desbordado las previsiones. Teníamos previsto hacer unos 50 paraguas y seguro que van a salir mas".





Antonia es la monitora que se ha encargado de enseñarlas "Formamos un grupo muy bueno. Somos 15 señoras ya mayores, unas más jóvenes, otras menos jóvenes. Nos integramos estupendamente y lo pasamos bien. Salimos de casa, nos relacionamos y hablamos. Unas saben un poquito más, incluso teníamos a un hombre con muchas ganas de aprender, pero tenía una tendinitis y le recomendaron que no tejiera".

"Nos reunimos, tejemos, hablamos y nos relacionamos en vez de quedarnos en casa tumbadas"

También hemos hablado con las auténticas protagonistas, las mujeres que hora tras hora tejen, se relacionan y hablan de sus cosas. Carmen Mena está encantada "Yo venía aquí al Centro a un taller de la memoria. Desde que me jubilé, me gustan todas estas actividades. Nos reunimos los martes de cuatro a seis de la tarde y nos lo pasamos bien. Ya llevo casi cinco paraguas tejidos".

Su amiga Carmen Bautista también se apunta a todo y lo del ganchillo le gustó mucho porque lleva años tejiendo. Isabel tiene menos práctica "me encanta, aunque el otro día tuve que deshacerlo todo porque me equivoqué y le puse ocho varillas, en vez de siete. Me ayuda porque así no me quedo en casa todo el día tumbada, incluso cuando venimos aquí nos quedamos a comer".

Se tarda unas 20 horas en terminar un paraguas pero merece la pena, según nos cuenta Isabel, que termina invitándonos a su pueblo "que venga todo el mundo, que la calle va a quedar preciosa y de paso se toma un buen vino de Valdepeñas".

Habrá que esperar hasta finales de junio para ver todos los paraguas colocados en las calles principales de Valdepeñas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado