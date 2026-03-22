El Colegio Público Padre Claret de Palencia celebra los próximos 24 y 25 de marzo la quinta edición de su Feria de lectura Claritur, una iniciativa educativa que este año se desarrolla bajo el lema “Soñamos por el mundo”. Se trata de la feria escolar más multitudinaria de la provincia, en la que los 437 alumnos del centro comparten sus proyectos en un total de 14 stands y presentaciones dinámicas a los visitantes.

Un viaje por los continentes

Durante estas jornadas, el centro se transforma en un espacio dedicado a la exploración y el conocimiento de diferentes culturas. Todas las clases, desde el Aula de 1 año hasta 6º de Primaria, junto con la AMPA del centro, han trabajado en el diseño de stands dedicados a todos los continentes donde el público puede experimentar y descubrir aspectos culturales, tradiciones y curiosidades.

COPE El colegio Padre Claret de Palencia abre sus puertas al mundo con el alpinista Tente Lagunilla como invitado de honor

Estos espacios han sido elaborados por los alumnos dentro de su Proyecto de Lectura de Centro, premiado recientemente como uno de los mejores planes de lectura de Castilla y León. A través de él, han investigado sobre diferentes países, buscando información, seleccionando contenidos y preparando materiales de forma coordinada en todas las áreas curriculares para compartir lo aprendido.

Un invitado de altura

La inauguración oficial tiene lugar el martes 24 de marzo a las 12:00 horas y cuenta con el alpinista palentino Tente Lagunilla como invitado especial. Lagunilla, un referente del deporte palentino que ha logrado alcanzar cumbres en diferentes continentes, comparte con la comunidad educativa su experiencia vinculada a la aventura, el esfuerzo y el descubrimiento.

Punto de encuentro socioeducativo

La feria busca fomentar el aprendizaje activo y el interés por otras culturas, convirtiendo el colegio en un espacio donde el alumnado es el protagonista. Rebeca Palomero Alonso, directora del centro, explica que el año pasado recibieron a más de 2500 visitantes, siendo "una vivencia educativa de gran valor tanto para los alumnos, que tienen la ocasión de expresar con soltura sus conocimientos, como para el público que interactúa y aprende de estos pequeños expertos".

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Un año más, familias, vecinos y varios centros de la capital y provincia visitan el Padre Claret, consolidando Claritur como un punto de encuentro socioeducativo. "La oportunidad de estrechar lazos año tras año con otros centros compartiendo la vida del Claret acerca al alumnado a vivir otras experiencias, donde la gran implicación del profesorado y de las familias son claves para que el proyecto sea un éxito", añade Palomero.

Como complemento a las exposiciones, hay actuaciones en directo de los alumnos. El programa incluye la interpretación del himno “Viajando por el mundo”, de María Alba, así como danzas tradicionales de paloteo y trenzado de cintas. La clausura del evento, el miércoles 25, corre a cargo de la célebre Batukada del Padre Claret por los alumnos de 6º de Primaria.