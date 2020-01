Scouting: Leche Río Breogán

Tras acumular una nueva derrota en casa ante Palma (7º derrota de los últimos 11 disputados), el duro calendario sigue. Ahora nos toca visitar a un clasicazo de la LEB Oro y de la ACB (Leche Río Breogán). Un equipo histórico quien cumple ya nada menos que su 16º temporada en LEB Oro, tras su descenso de ACB de nuevo a LEB Oro la pasada 18/19 . Breogán es sin duda tras ese descenso, uno de los grandes “cocos” de la competición. Sin embargo de momento están muy irregulares y no están cumpliendo con las expectativas previstas. Leche Río Breogán vuelve a ser el patrocinador principal, 4 campañas más tarde.

Breogán es un equipo situado 5º en la tabla con 12 victorias y 7 derrotas (12-7). De sus 12 victorias, 7 han sido como local y 5 las han conseguido fuera de su feudo. Encadenan una mala racha de 2 derrotas de los últimos 3 partidos . Sin duda top 3 favoritos a volver a recuperar la ACB y como tal, han confeccionado la plantilla. Breogán es el 13º en ranking histórico de dicha ACB con más de 18 temporadas en la máxima categoría . Los precedentes en el histórico de enfrentamientos, datan de 23 partidos jugados ante ellos, con 13 victorias lucenses y 10 palentinas. Se ha convertido este encuentro, en un auténtico clásico de la LEB Oro . En el Pazo lucense, han vencido 7/10 encuentros, habiendo ganado a grandes rivales como Melilla o Coruña, pero también habiendo perdido ante GBC, Cáceres o Almansa.

Vienen de PERDER en Oviedo (72-66) siendo Gavrilovic el más destacado con 16 puntos. El precedente del partido de IDA en Palencia, fue victoria por 90-76 destacando Kacinas con 22 de valoración .

Entrenados por Diego Epifanio “Epi”. El entrenador burgalés tras su estancia de 2 temporadas con San Pablo Burgos en ACB (habiendo conseguido ascender con el equipo de su tierra), ha firmado por 2 años en Lugo con el mismo objetivo (conseguir el ascenso a ACB de Breogán). Entrenador joven pero de mucho carácter y gran valía. Ha dado relevo a Tito Díaz quien cogió el equipo bien avanzada la temporada en ACB, tras la destitución de Nacho Lezcano, pero no pudo salvar al equipo lucense. Siguen 2 jugadores de la temporada anterior . Tienen 3 debutantes en la liga. La media de edad es de 27,3 años .

Vayamos a analizar la plantilla de Leche Río Breogán:

Posible Quinteto Titular

Base : (Dorsal 6): Mo Soluade de 24 años y 1,96 altura. Formado en la cantera de Unicaja, llega procedente de Polonia (Legia). Internacional con Gran Bretaña . 5º temporada en la liga. Vuelve tras 3 años fuera. Experiencia por ejemplo en Burgos donde subió a la ACB en la 16/17 . Jugador muy interesante. Británico y con mucho futuro por delante que cada temporada mejora más. Destaca por sus fiables % de tiro (sobre todo de triples) y además es un gran recuperador de balones y gran físico con un enorme 1vs1. Buena envergadura. Experiencia ACB . De menos a más, conforme ha avanzado la temporada . Medias: En 20 min; 6,8 puntos con 3,1 rebotes con 2,6 asistencias con 44% TC con 46% triples y 61% TL

Escolta : (Dorsal 42): Sergi Quintela de 23 años y 1,85 altura. Jugador lucense que cumple su 4º temporada en la liga y vuelve al Breo después de su cesión en Lleida de la 18/19. La cesión le vino estupendamente porque siguió mejorando y consagrándose como escolta importante en la competición. Un jugador con mucho descaro y todo talento, ESPECIALISTA DEFENSIVO , muy intenso que sigue mejorando su tiro y anotando más cada año. Físicamente sigue haciéndose pero calidad le sobra. Cada temporada da pasos de mejora. Fiable en el 4,60 y un exterior muy importante para el equipo . Temporada bastante estable . Medias: En 19 min; 7,1 puntos con 2,2 rebotes con 1,9 asistencias con 1,4 robos con 43% TC con 28% triples y 76% TL

Alero : (Dorsal 10): Dagoberto Peña de 31 años y 1,98 altura. Grandísimo fichaje estrella el del internacional absoluto dominicano quien viene de jugar el MundoBasket de China con su selección. Procede de Lituania (Pieno) donde promedió (10pts / 3 reb). 4º temporada en la liga. Ya tuvo experiencia con Coruña o Barca B. Alero con mucho físico y gran tiro exterior que ayuda en el rebote, excelso penetrador y normalmente fiable desde el 4,60 (aunque lleve 9-15TL). Capaz de ganar un partido él sólo por su calidad. Seguramente sea el mejor alero de toda la competición. Lujazo tenerlo de nuevo en la liga . Medias: En 22 min; 11,5 puntos con 3,2 rebotes con 2,1 asistencias con 44% TC con 36% triples y 60% TL

Ala – Pívot : (Dorsal 33): Marshawn Powell de 30 años y 2,01 altura. Enorme fichaje el del interior USA, fichado procedente de Alemania (Hamburg Towers) donde promedió (9,1 pts / 3,1 reb). Experiencia en Europa en países como Ucrania, Lituania o Italia. Se trata de un “4” muy físico con un poderío descomunal. Desde su llegada, ha aportado lo que se esperaba de él. Es decir, con muchos puntos en sus manos, abre el campo desde el 6,75, es versátil pudiendo jugar de cara y espaldas al aro, es buen defensor y es muy fuerte en el rebote. Jugador muy completo en todos aspectos del juego. Debuta en la liga. Su llegada ha dado un plus al juego interior lucense, siendo un jugador diferencial como “4” en la LEB Oro . Medias: En 23 min; 13,3 puntos con 6,1 rebotes con 52% TC con 50% triples (10-20) y 70% TL (7-10)

Pívot : (Dorsal 25): Alex Olah de 26 años y 2,13 altura. Rumano fichado procedente de la liga de Bélgica (Kangoeroes) donde promedió (12,1 pts / 6,8 reb). Con formación NCAA, es internacional absoluto con su país . Debuta en la liga. “5” intimidador con buena envergadura y buena capacidad reboteadora. Es muy fiable cerca del aro y también se puede abrir para lanzar desde 6,75 (si bien no está acertado con un pírrico 1-13 T3). ENORME TAPONEADOR. A mejorar su % TL. Experimentado en Europa, venía para ser un referente en el equipo gallego en la posición de “5”, pero lo cierto es que está alternando buenas jornadas con otras más irregulares . Medias: En 21 minutos; 8,1 puntos con 4,6 rebotes con 1,3 tapones con 51% TC con 7% triples y 51% TL (16-31) (5º tapones)

Banquillo

Base : (Dorsal 22): Christian Díaz de 27 años y 1,84 altura. Base canario renovado del descenso de ACB. 8º temporada en la liga. Un base físico que destaca por ser un base rápido y buen tirador con buena mano aunque algo inconsistente en la defensa. Muy buena lectura del pick&roll (4 asist en liga de momento) y gran manejo del balón. La temporada pasada le llegó el premio de debutar en ACB con Breogán tras el ascenso jugando 33 partidos. Sin duda es el timón del equipo . Medias: En 19 min; 7,5 puntos con 4 asistencias con 37% triples con 47% TC y 72% TL

* ES BAJA INDEFINIDA POR LESIÓN EN SU RODILLA Escolta/Base : (Dorsal 8): Roope Ahonen de 29 años y 1,87 altura. Buen refuerzo fichado procedente de Oviedo, donde siguió creciendo en la categoría. Finlandés internacional absoluto con su selección. 3º temporada en la liga. Es un combo, que puede jugar de base y que destaca por su polivalencia, su gran capacidad de anotar desde 6,75 (pasada temporada fue líder en %T3 con 50% acierto), su experiencia y su calidad. Además de ese talento y potencial ofensivo, tiene una buena capacidad para el pase. Jugador que por su polivalencia es clave en el devenir del equipo y se complementa genial con Quintela . Una verdadera lástima su lesión ya que estaba en gran momento de forma . Medias: En 21 minutos; 9,7 puntos con 3 asistencias con 46% triples (41-89) con 44% TC y 96% TL (24-25)

Alero/Escolta : (Dorsal 14): Salva Arco de 35 años y 1,96 altura. Renueva de la campaña anterior, tras el descenso de ACB , cumpliendo su 3º temporada en el equipo. Es uno de los grandes almas de este Breogán y el gran capitán . Conforma con Dago Peña la mejor pareja de aleros de la competición . 12º temporada en la liga. Jugador muy intenso en defensa, es un anotador compulsivo. Muy completo, tiene buen tiro y penetra con decisión al aro. También ayuda en el rebote. Muy competitivo. Sin duda el faro tanto dentro como fuera de la cancha, que intentará devolver al Breo al sitio que merece . Por su polivalencia, puede jugar de escolta. Cada partido, rindiendo a mejor nivel . Medias: En 20 min; 9,6 puntos con 2,1 rebotes con 42% triples (32-76) con 44% TC y 82% TL

Ala – Pívot/Alero : (Dorsal 17): José Ignacio Nogues de 24 años y 2,05 altura. Joven jugador internacional en todas las categorías de formación con España desde la U16 hasta la U19. Cantera del Joventut, llega procedente de ACB con el equipo catalán donde se desvinculó tras 10 años allí. Es un jugador que aporta más en defensa, comprometido y aplicado pero que tiene siempre el debe de mejorar en su tiro exterior. 3º temporada en la liga. Ha jugado 68 partidos en su historia en la ACB, todos con Joventut . Tiene que seguir haciéndose pero de momento, no está rindiendo conforme a lo esperado. Medias: En 12 min; 2,8 puntos con 2,4 rebotes con 25% triples (3-12) con 39% TC y 80% TL

Pívot : (Dorsal 20): Rauno Nurger de 26 años y 2,08 altura. Center estonio fichado procedente de Huesca donde se destapó como una de las revelaciones en su puesto. Gran capacidad para jugar de espaldas al aro, buena actividad defensiva y muy trabajador. Aporta intangibles. Se está empezando a atrever a abrir el campo, lanzando de 3 aunque hasta ahora, sin casi acierto. 2º temporada en la liga. Buen complemento a Olah en la pintura pero es otro jugador de quien se esperaba más y que tiene que dar un paso adelante . Medias: En 19 min; 7,1 puntos con 4,5 rebotes con 50% TC con 11% triples (1-9) y 71% TL

Ala – Pívot : (Dorsal 4): Strahinja Gavrilovic de 26 años y 2,06 altura. Interior serbio aterrizado a principios de Noviembre, procedente de Partizán de la liga de su país. Debuta en la liga. Se trata de un jugador muy sólido en el juego interior, con buena capacidad reboteadora y buen defensor. Amenaza exterior, mucha movilidad y capacidad para correr el campo en transición. Fue internacional con Serbia en todas las categorías de formación. Es un jugador muy querido por la afición lucense y desde que ha llegado, ha aportado al igual que Powell, un plus al equipo gallego . Medias: En 18 min; 9,6 puntos con 5,7 rebotes con 34% triples (9-26) con 46% TC y 61% TL (21-34)

Pívot : (Dorsal 31): Massine Fall de 27 años y 2,08 altura. Pivot senegalés fichado procedente de Lleida. Es una auténtica “bestia” en la zona. 4º temporada en la liga. Destaca por su potencia física e intimidación con gran envergadura y también capacidad para correr la pista y jugar por encima del aro. Juega muy bien el P&R siendo gran finalizador y muy fiable cerca de canasta. A mejorar el 4,60 y su cargazón de faltas. Jugador que fue importante en Melilla en momentos concretos e hizo en Lleida su mejor temporada pero ha quedado estancado en tierras lucenses, siendo el último de la rotación interior . Medias: En 9 minutos; 3,2 puntos con 2,2 rebotes con 52% TC y 60% TL (6-10)

Breogán (medias): ptos anotados; 81,7 pts. (1º)

ptos recibidos; 76 pts. (9º)

2 pts (52%) (4º)

3 pts (38%) (1º)

T. Libres (71%) (11º)

reb totales (33,7) (9º) BREOGÁN ES EL MEJOR ATAQUE, LIDER % TRIPLES,

reb def. (24,1) (10º) 2º ASISTENCIAS, LIDER F.COMETIDAS,

reb ofens. (9,6) (10º)

asist. (17,3) (2º)

B. robados (7,9) (4º)

B. perdidos (11,9) (11º)

Faltas Cometidas (22,4) (1º)

Faltas Recibidas (18,7) (14º)

Palencia (medias): ptos anotados; 80,8 pts. (4º)

ptos recibidos; 78 pts. (13º)

2 pts (52%) (3º)

3 pts (36%) (4º)

T. Libres (79%) (1º) PALENCIA ES 3º % T2, LIDER % TL,

reb totales (33,9) (8º) 3º ASIST, 3º QUE MENOS BALONES ROBA

reb def. (24,1) (9º) Y 2º QUE MENOS FALTAS COMETE

reb ofens. (9,9) (8º)

asist. (15,7) (3º)

B. robados (5,5) (16º)

B. perdidos (11,6) (13º)

Faltas Cometidas (18,2) (17º)

Faltas Recibidas (20,3) (9º)

¿CÓMO LLEGA BREOGÁN Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA 2º VUELTA?

Leche Río Breogán tiene un principal objetivo y es el de recuperar cuanto antes la categoría perdida que le corresponde por afición e historia, ascender a Liga Endesa (ACB) de nuevo. Ha configurado en verano una plantilla de garantías con buenos nombres y mimbres, con 2 importantes renovaciones y jugadores de gran nivel aterrizados. La llegada de “Epi” al frente del proyecto con su experiencia y resultados que le avalan, hablan bien de las metas que quieren conseguir y de la ambición en el proyecto. Sin embargo, Breogán no llega en un buen momento (de hecho llegan en el peor momento de la temporada). Muchas dudas sobre su juego y rendimiento irregular, fuera de casa principalmente. No en vano, se encuentran ya a estas alturas de la temporada, a 4 partidos del liderato lo cual para nada era lo esperado .

Su estilo de juego se basa en un ritmo alto con muchas posesiones. En ataque tienen multitud de vías de anotación por su calidad y suelen jugar a tanteadores elevados que a priori les benefician ( mejor ataque de la LEB Oro y 3º en rating ofensivo ). Es un equipo quien lleva toda la temporada con enormes % de acierto desde 6,75 ( líder % T3 ), teniendo además jugadores que distribuyen juego y comparten bien el balón (2º en asistencias). En defensa , es un equipo que tiene luces y sombras en los partidos, concediendo bastantes puntos por su estilo de juego a anotaciones altas. ES EL EQUIPO DE LA LEB ORO QUE MAS TRIPLES ANOTA POR PARTIDO (10,4 TRIPLES POR ENCUENTRO), SIENDO TAMBIÉN EL QUE MÁS LANZA CON (27,2 TRIPLES) .

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor : La confección de la plantilla se ha llevado a cabo para recuperar la mencionada categoría perdida y con una apuesta muy clara por “Epi” como jefe de filas y totales riendas. Hay muchísima calidad en todo el roster, con 2 renovados del descenso (Díaz y el capitán Arco), más Quintela quien creció mucho en Lleida en su cesión, llegada de jugadores contrastados que conocen la liga como (Ahonen, Soluade o Peña), jóvenes que han jugado en la liga y van al alza (Nogués, Nurger, Fall) y 3 jugadores que debutan pero que vienen con gran caché y lo están haciendo bastante bien (Olah, Powell y Gavrilovic). Principalmente Powell y Gavrilovic.

Lo peor : El juego interior puede ofrecer dudas sobre todo en la posición de “5” con jugadores de gran calidad pero jóvenes, poco curtidos o que no conocen la liga. De Nurger se esperaba un mejor rendimiento, y Olah o Fall no están cumpliendo para nada las expectativas. Es un equipo muy irregular, capaz de ofrecer lo mejor y lo peor dentro del mismo partido. La baja por lesión, de uno de sus mejores tiradores perimetrales como es Ahonen, les puede hacer mucho daño . A mayores, en Lugo por antonomasia tienen una de las mejores aficiones de la LEB Oro, si no la mejor. Pero siempre hay una EXIGENCIA MÁXIMA por conseguir los objetivos planteados. A veces no es fácil, saber llevar esa sobrepresión añadida para un club histórico de la ACB y de la LEB Oro que no tiene otro objetivo, si no volver a ascender de nuevo.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA : DAGO PEÑA / SALVA ARCO

JUGADOR A SEGUIR : MARSHAWN POWELL

El partido se disputará este SÁBADO 1 de Febrero a las 19:00 h y será dirigido por los colegiados (Enrique Miguel López Herrada → colegio andaluz), (José Antonio Pagan Baró → colegio catalán) y (Fabio Fernández Esteban → colegio madrileño).

