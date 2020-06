La renovación de Rubén Gala, al caer

La renovación de Rubén Gala viene siendo uno de los temas de más debate durante todo el confinamiento en el fútbol palentino y por eso Cope Palencia ha intentado cubrir dicha noticia de cerca desde todos los ángulos. Una temporada de notable por parte del técnico palentino, se veía frenada en el mejor momento posible por el confinamiento derivado del coronavirus, cuando el equipo marchaba 6º clasificado, en clara línea ascendente y con opciones reales de Play Off. Una primera incertidumbre sobre la continuidad de la competición desembocaba finalmente en la finalización de la Liga Regular, quedando propuesto únicamente un Play Off entre los cuatro primeros. También se tomaba la decisión de suprimir los descensos mientras se empezaba a especular con la idea de dividir el Grupo VIII de la Tercera División en dos grupos diferentes. Paralelamente, los días pasaban y en el club morado no había rastro de renovación en el banquillo. Primero era el secretario técnico Chuchi Jorques el que pasaba por los micrófonos de Cope para ratificar los méritos de Gala y calificar como buena la temporada del equipo. Seguidamente lo hacía el propio Rubén Gala, el cual reconocía que no sabía si continuaría como entrenador, a la vez calificaba la temporada también positivamente. Y posteriormente le llegaba el turno al presidente David Nieto, el cual reconocía que Gala era su primera opción y que tendría una oferta para continuar. Los días pasaron, la situación a nivel general en el país mejoró y lógicamente la oferta del club a Rubén Gala llegó. Según ha podido saber Cope Palencia, las negociaciones por ambas partes estarían a punto de llegar a buen puerto y todo parece indicar que así será de forma inminente. En una temporada que se presenta complicada en lo económico pero ilusionante en lo deportivo, los clubes ya se están moviendo de manera muy activa y es cuestión de horas que se anuncie de forma oficial que el proyecto del Palencia Cristo Atlético continuará encabezado por Rubén Gala. Un proyecto en el que no continuará Jordi Ferrer, que recientemente se despedía del club a través de sus redes sociales.