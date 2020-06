Raúl Arroyo: “El proyecto deportivo que me ha puesto sobre la mesa Chuchi es muy atractivo”

Imagino que contento con tu fichaje.

La verdad es que muy contento porque el proyecto deportivo que me ha puesto sobre la mesa Chuchi es muy atractivo y no tardamos muchos días en firmarlo.

Tengo entendido que había interés en ti de otros equipos como el Real Ávila. ¿Por qué te has decidido por el Palencia Cristo Atlético?

Principalmente por el proyecto deportivo que me ofreció Chuchi y porque las aspiraciones que tiene el Cristo son estar arriba y eso me atrae mucho.

¿Qué tal esta temporada en la UD Santa Marta?

Bien. Comenzamos bien la pretemporada compitiendo contra equipos como Unionistas o Guijuelo de una categoría superior y después durante la temporada estábamos haciendo buen papel. Es cierto que entre la mala suerte y otros factores nos fuimos desinflando un poco pero teníamos muy buen grupo y competimos contra todos los equipos de arriba.

Imagino que ya habrás hablado con tu nuevo entrenador Rubén Gala.

Pues todavía no he tenido la oportunidad de hablar con él. Solo he hablado con Luis Obispo, que es el único chico que conozco de allí del Cristo Atlético porque coincidió conmigo en el Ávila y ha sido el único con el que he hablado además de Chuchi. Hablaré con él en estos días.

¿Eres un mediapunta puro o te sientes más cómo un poquito más atrás?

En el Ávila jugaba de mediapunta, de enganche, pero luego en el Santa Marta me retrocedieron a un poquito más atrás para jugar de mediocentro posicional. Me desenvuelvo bien en las dos posiciones pero me gusta más jugar un poco más atrás.

Hay jugadores importantes del año pasado como Escarda, Ferrer o Charaf que no van han continuar en el proyecto y el resto, de momento, son potencialmente renovables. ¿Cómo veías el bloque de jugadores que tenía el equipo la temporada pasada?

El grupo era muy bueno y lo poco que vimos de ellos era que jugaban mucho el balón. Creo además que si la temporada hubiese seguido hasta el final el Cristo se habría metido en el Play Off.

¿Qué mensaje le mandas a la afición del Palencia Cristo Atlético?

Pues que esperemos que esta situación sea pasajera y que nos veamos todos por los campos. Un abrazo fuerte para todos y que estén todos bien.