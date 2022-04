Análisis Unicaja Banco Oviedo

Después de ver cortada la buena racha de 4 victorias seguidas con la derrota en Girona, tras 2 partidos fuera de casa, vuelve el baloncesto al pabellón. Recibimos a Unicaja Banco Oviedo Baloncesto, en un choque muy importante de cara a asegurar mínimo la 5º plaza y por tanto, el factor pista a favor en la primera ronda del PO. Jugar ante Oviedo, se ha convertido en un clásico enfrentamiento ante ellos en LEB Oro. 3 eliminatorias de PO jugadas ante los asturianos y una sana rivalidad desde hace años. Hicieron historia ganando la Copa Princesa en la 16/17 y es un equipo siempre competitivo quien una temporada más, está dando mucho que hablar a las órdenes de Natxo Lezkano. Oviedo cumple su 9º temporada seguida en su historia en la Leb Oro.





OCB es un equipo situado 6º en la tabla con 16 victorias y 12 derrotas (16-12). De sus 16 victorias, 11 han sido como local y 5 fuera de su feudo. Acumula una buena racha de 3 victorias en los últimos 4 encuentros. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos en LEB Oro contando el PO, datan de 29 partidos jugados ante ellos, con 17 victorias palentinas y 12 ovetenses (en Palencia 9-4 a nuestro favor). Si sólo tomamos en cuenta la LR, de 16 enfrentamientos, 8 victorias para Palencia y 8 para Oviedo, (siendo en Palencia 3-4 el balance a su favor). Fuera de casa, han vencido 5/13 encuentros, habiendo ganado en pistas difíciles como la de Alicante & Coruña. Partido muy especial para el mejor entrenador que ha pasado por Palencia, Natxo Lezkano.





Vienen de GANAR a Huesca (91-73) destacando Lundqvist con 29 valoración. El precedente del partido de IDA en Oviedo, fue derrota por (79-74) destacando Micah Speight con 20 de valoración.





Entrenados por Natxo Lezkano (segunda temporada completa tras aterrizar mediada la 19/20). Entrenador top y clásico de la liga. Cómo ocurre cada vez que juega ante Palencia, volverá a ser un partido muy especial para él. Entrenó nada menos que 7 temporadas y media siendo el mejor míster de la historia de Palencia Baloncesto. Además, consiguió con Breogán subir a ACB en la 17/18 haciendo doblete de Liga + Copa Princesa para posteriormente en ACB en la 18/19 y debido a la mala racha del equipo, ser destituido avanzada la temporada. Viene a dar relevo a Javi Rodríguez quien estuvo 2 temporadas al frente de los ovetenses, precisamente dando continuidad a otro ex coach morado Carles Marco, el cual permaneció 3 temporadas. Siguen hasta 6 jugadores de la temporada pasada. Tienen 2 debutantes en la liga. La media de edad es de 26,5 años.





Vayamos a analizar la plantilla de Unicaja Banco Oviedo:





Posible Quinteto Titular





Base: (Dorsal 0): Hansel Atencia de 24 años y 1,78 altura. Buen refuerzo. Fichado tras la salida de Harald Frey antes del cierre de mercado. El playmaker colombiano con pasaporte español, es internacional absoluto por su país. Debuta en la liga. Es prácticamente imposible sustituir a Frey por todo lo que aportaba, pero lo cierto es que Atencia está rindiendo tan bien que se está empeñando en que así sea. Experiencia en Islandia donde jugó 2 temporadas y en la NCAA USA. También en Colombia (Titanes) donde se proclamó campeón de liga la pasada 20/21. Buena muñeca para anotar desde varias posiciones perimetrales. Fiable desde el 4,60. Es rápido y habilidoso con gran 1vs1. Puntos en sus manos. Se encuentra en un gran momento de forma actualmente, siendo el base de referencia. Medias: En 23 minutos; 12 puntos con 2,9 asistencias con 46% TC con 42% triples (18-42) y 82% TL (14-17)





Escolta/Base: (Dorsal 9): Olle Lundqvist de 22 años y 2,01 altura. El talentoso jugador sueco tras su grave lesión, decidió no seguir en Palma una vez recuperado y OCB sacó tajada con su adquisición. 3º temporada en la liga tras su anterior experiencia con Canoe. Polivalente para jugar ya sea al “2” o al “1”. Es un base muy alto con unas condiciones físicas espectaculares, lo cual le hace sacar mucha ventaja contra su par en los partidos. Por su altura, ayuda mucho en el rebote y tiene también visión de juego. Jugador muy completo salvo el debe del tiro de 3. Es una de las grandes perlas del basket sueco. Sin embargo las lesiones lo están condicionando ya que apenas pudo disputar 7 partidos en la anterior edición pero en esta, está poco a poco cogiendo la forma y actualmente forma una pareja tremenda con Atencia. Medias: En 20 minutos; 12,1 puntos con 2,1 asistencias con 53% TC con 16% triples (2-12) y 87% TL (27-31)





Escolta/Alero/Ala - Pívot: (Dorsal 10): Mathieu Kamba de 26 años y 1,96 altura. Buen refuerzo del escolta congoleño quien proviene de Melilla. 4º temporada en la liga. Canadiense con pasaporte Cotonou. Se trata de un “2” muy alto que tiene una gran capacidad reboteadora, polivalente pudiendo jugar al “3” e incluso al “falso 4”. Grandes dotes de robo en la defensa y grandes cualidades físicas con velocidad o buena potencia de salto. Su debe, que tiene que seguir mejorando en el tiro exterior, en especial de 6,75 (sigue en ello) y sobre todo a mejorar, el TL. Jugador muy importante en el perímetro. Medias: En 29 minutos; 11,4 puntos con 3,9 rebotes con 39% TC con 32% triples (39-120) y 68% TL (55-80) (5º minutos)





Ala – Pívot/Alero: (Dorsal 24): Sean McDonnell de 26 años y 2,03 altura. Interesante refuerzo el del “4” norteamericano tras una gran campaña en Palma. Experiencia en LEB Plata con Ponferrada. 2º temporada en la liga. Un jugador en pleno progreso que estuvo 2 temporadas en Ponferrada y consiguió el ascenso de EBA a LEB Plata siendo uno de los referentes. Un buen defensor con manos rápidas, que ayuda mucho en el rebote y con buenos % de acierto en los lanzamientos, aunque debe mejorar desde 6,75. Ya ha mejorado desde el 4,60 con respecto a años pasados. Polivalente pudiendo jugar de alero y así sacar ventaja a su par por su altura, es un jugador muy importante en el juego interior quien tiene un techo muy alto y margen de mejora aun. Medias: En 28 min; 10,3 puntos con 7 rebotes con 48% TC con 37% triples (22-58) y 74% TL (47-63) (4º reb.totales)





Pívot: (Dorsal 12): Óliver Arteaga de 39 años y 2,09 altura. Pivot clasicazo de la liga que renueva una campaña más, cumpliendo 5º temporada en Oviedo. Ha jugado 4 temporadas enteras en ACB. En la 14/15 estuvo en Palencia, pero no pudo rendir a su mejor nivel por culpa de las lesiones. 14º temporada en LEB Oro. Jugador muy fiable de cara al aro y con un gran juego de espaldas también. Buen tiro de 4 metros. Excelso reboteador tanto en defensa como en ataque. En general es muy completo e inteligente. Su experiencia es clave en el juego interior y a pesar de su edad, es el “5” referencia y sigue siendo de los mejores nacionales de la liga (viviendo una segunda juventud). La parte negativa, sus lesiones durante toda su carrera. Medias: En 24 min; 12,2 puntos y 6,4 rebotes con 56% TC y 74% TL (91-122) (4º de la historia de la LEB Oro con más puntos) (MÁXIMO TAPONEADOR DE HISTORIA LEB ORO) (MÁXIMO REBOTEADOR DE LA HISTORIA DE LA LIGA)









Banquillo





Base: (Dorsal 7): Alonso Meana de 22 años y 1,80 altura. Base de la casa quien sigue de la temporada pasada cumpliendo su 6º temporada en el equipo y 5º en la LEB Oro. Buen manejo de balón y visión de juego le caracterizan. Ha progresado mucho en su lanzamiento exterior. Sigue formándose y hasta ahora, estamos viendo de él una clara progresión rindiendo en su mejor campaña desde que debutó en la liga. Medias: En 19 min; 5 puntos con 1,9 asistencias con 32% triples (22-67) con 35% TC y 80% TL (20-25)





Escolta/Base: (Dorsal 4): Paul Jorgensen de 25 años y 1,88 altura. Gran refuerzo el del “2” USA quien se encontraba sin equipo. 2º temporada en la liga. Experiencia en Portugal (Madeira y la última más reciente en Porto), así como en Polonia. Su única campaña en la liga, fue en Palencia durante la 19/20. Polivalencia para jugar al “1”. Es un exterior con gran 1vs1 vertical hacia el aro en las penetraciones, buen manejo de balón y puntos en sus manos, con % muy fiables desde 6,75 durante toda su carrera. Genera desde el bote. Aplicado en defensa. Completo. Un seguro para la LEB Oro. Jugador importante en la categoría quien ha dado un salto de calidad al juego exterior ovetense. Medias: En 21 min; 11,8 puntos con 2,2 rebotes con 35% triples (16-45) con 44% TC y 60% TL (6-10)





Escolta: (Dorsal 23): Jeff Xavier de 36 años y 1,89 altura. El experimentado cabo verdiano fue fichado procedente de Cáceres. Excelente tirador, gran penetrador, se implica mucho en defensa defendiendo activamente y metiendo muchas manos para robar balones. Un CLASICAZO DE LA LEB ORO. Estaba sin equipo. Lezkano lo conoce bien pues lo tuvo en Palencia años atrás (jugó en Palencia en la 11/12). Llegó a principios de noviembre y está aportando desde el primer minuto de juego (tal y como se esperaba de él aunque acaba de salir de una lesión). 11º temporada en la liga. Aporta mucho en la línea exterior por su calidad y sobre todo veteranía y conocimiento de la liga. ES EL JUGADOR NO NACIONAL CON MÁS PARTIDOS EN LA HISTORIA DE LA CATEGORÍA Y HA ANUNCIADO QUE SE RETIRARÁ A FINAL DE LA PRESENTE TEMPORADA. A mejorar eso sí, las pérdidas de balón. Medias: En 18 min; 7,2 puntos con 1,4 rebotes con 28% triples (21-73) con 32% TC y 85% TL (6-7)





Escolta: (Dorsal 55): Raúl Lobaco de 21 años y 1,95 altura. Escolta nacional procedente de Ponferrada en LEB Plata. Experiencia también en Plata con Pardinyes y además en EBA. Debuta en la liga. “2” con futuro por delante quien sigue haciéndose. Su principal función es ayudar en los entrenados, y en los partidos aprovechar sus minutos en la rotación exterior. Medias: Apenas 8 minutos en 16 encuentros





Alero: (Dorsal 13): Alexis Bartolomé de 23 años y 1,99 altura. Alero joven con experiencia EBA, cedido una temporada más por parte de Andorra de ACB y cumpliendo su 2º temporada en la liga. Sigue creciendo y mejorando en su carrera deportiva a las órdenes de Lezkano. Buen físico puede postear por su altura y fiable tiro exterior. Jugador de rotación en el “3” con polivalencia. Medias: En 13 minutos; 3,2 puntos con 2,6 rebotes con 44% TC con 39% triples (16-41) y 61% TL (8-13)





Ala - Pívot: (Dorsal 22): Anthony Elechi de 28 años y 2,03 altura. El AP cotonou estadounidense con pasaporte nigeriano, fue fichado procedente de Noruega (Tromso Storm). Experiencia en LEB Plata (La Roda) en la 19/20. Debuta en la liga. Capacidad para jugar tanto de espaldas como de cara al aro, tiene un gran físico para rebotear lo cual es uno de sus grandes fuertes y algo de amenaza en el P&P lanzando desde 6,75 en ocasiones (sin prodigarse). Ha llegado para complementar el juego interior y la posición de “4” tras la grave lesión de Marc Martí pero se esperaba más de él. Medias: En 16 minutos; 4,9 puntos con 3,8 rebotes con 50% TC con 52% triples (11-21) y 25% TL (2-8)





* SE PIERDE TODA LA TEMPORADA POR LESIÓN Ala - Pívot: (Dorsal 17): Marc Martí de 24 años y 2,04 altura. Sigue de la temporada pasada tras su anterior periplo por Lleida. También pasó por Zaragoza en ACB la 18/19 donde apenas tuvo protagonismo. Cumple su 5º temporada en la liga. Formado en la cantera del CAI Zaragoza. Experiencia ACB y Eurocup con Zaragoza. Es un “4” de mucha entrega y batallador, quien sigue mejorando en el tiro y desde la larga distancia. Se atreve a lanzar triples y ayuda en el rebote. Jugador quien ya dió un paso importante en su progresión la 20/21 y a quien la mala suerte de la lesión, le ha fastidiado y de que forma. Medias: En 15 minutos; 6,3 puntos con 3,3 rebotes con 60% TC con 50% triples (1-2)





Pívot: (Dorsal 14): Herve Kabasele de 25 años y 2,08 altura. El internacional congoleño sigue de la temporada pasada. 5º temporada en la liga (ya en propiedad de OCB tras romper su vinculación con Breogán). Se trata de un interior con grandes capacidades, muy atlético y móvil con gran salto vertical para aprovechar su ventaja al jugar por encima del aro y sobre todo con una gran capacidad defensiva yendo al tapón. Ideal para jugar en transición ofensiva. Buen reboteador sobre todo de ataque. Tiene que seguir haciéndose y tiene mejora por delante. Entiende bien el P&R. Sin rango de tiro. Su punto débil, los TL. Buen “5” de rotación para Arteaga y sigue aportando cada temporada que pasa. Medias: En 18 minutos; 6,7 puntos con 5,3 rebotes; 54% TC (51-94) y 61% TL (26-42) (3º reb.ofensivos)









ESTADÍSTICAS









Palencia (medias): ptos anotados; 77,1 pts. (12º)

ptos recibidos; 74,7 pts. (5º)

2 pts (52%) (9º)

3 pts (33%) (10º)

T. Libres (72%) (9º)

reb totales (32,1) (7º)

reb def. (23,1) (6º) PALENCIA ES 3º QUE MENOS FALTAS COMETE

reb ofens. (9) (7º)

asist. (11,7) (15º)

B. robados (5,8) (15º)

B. perdidos (12,5) (9º)

Faltas Cometidas (18,4) (16º)

Faltas Recibidas (19,6) (6º)









Oviedo (medias): ptos anotados; 76,9 pts. (13º)

ptos recibidos; 74,5 pts. (4º)

2 pts (49%) (17º)

3 pts (33%) (9º)

T. Libres (72%) (10º)

reb totales (33,8) (2º)

reb def. (23,4) (5º) OVIEDO ES 2º PEOR % T2, 2º REB.TOTALES,

reb ofens. (10,4) (1º) LIDER REB.OFENS Y ÚLTIMO EN FALTAS COMETIDAS

asist. (12,4) (13º)

B. robados (6,6) (10º)

B. perdidos (11,9) (13º)

Faltas Cometidas (16,8) (18º)

Faltas Recibidas (19,9) (4º)









¿CÓMO LLEGA OVIEDO Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA SEGUNDA VUELTA?





Oviedo es un club que va dando pasos hacia adelante año a año superándose y se ha convertido en un clásico de la competición. No en vano, es poseedor de una Copa Princesa y va asentándose en LEB Oro, jugando playoff cada campaña y llegando además lejos (únicamente en la 14/15 dejó de jugar el PO, sumado lógicamente a la 19/20 con la suspensión de la liga por el COVID 19). A pesar de la bajada presupuestaria, se reinventan y sacan provecho de sus recursos. Natxo Lezkano y la directiva asturiana forman un “tándem” cuyas piezas engrasan a la perfección.





OCB llega en un gran momento de forma. Tras el jarro de agua fría que supuso la salida de manera unilateral de su base referencia y estrella de la liga, Harald Frey dirección la Bundesliga alemana, se han reinventado y a pesar de que tuvieron varios partidos con derrotas han sabido sobreponerse y de que manera. Su objetivo es el de jugar de nuevo PO ascenso a ACB. La pasada edición 20/21 no estaba en sus planes el jugar PO, pero lo jugaron y cayeron más que dignamente eliminados en ¼ vs Coruña dándolos mucha guerra. En cuanto al estilo de juego, la figura de Lezkano (de claro perfil defensivo) ha tenido que “reinventarse” allí en los últimos años. En buena medida por el perfil de los jugadores que conforman la plantilla, adquiriendo otros conceptos ofensivos que antes no tenían (es un equipo con buen juego exterior y varias vías de anotación a lo cual suman, los puntos de Arteaga en la pintura). Pero la defensa es la base de todo y para él, sigue siendo un elemento muy importante. OCB es un equipo en general equilibrado. ES EL 4º EQUIPO DE LA LIGA, CON MEJOR RATING DEFENSIVO (1,04 PTS RECIBIDOS / POSESIÓN).





LO MEJOR Y LO PEOR





Lo mejor: A pesar de la bajada presupuestaria, OCB se reinventa curso tras curso. Habían apostado por el bloque que tan buen resultado les dio la pasada 20/21, renovando hasta 6 jugadores (Frey, Kabasele, Meana, Bartolomé, Martí y el eterno capitán Arteaga). Todo ello liderado por quien quizás, sea el mejor entrenador de la LEB Oro (aunque esto como todo en la vida, es cuestión de gustos). La figura en el banquillo de un pedazo de coach como es Natxo Lezkano, supone un auténtico seguro de vida. La plantilla ha sufrido cambios (llegando 3 jugadores exteriores para reforzar dichas posiciones como Atencia, Lundqvist o Jorgensen). Ahora presentan un juego exterior variado y de mucha calidad. Es un plantel con experiencia en la liga y es que a los que siguen, se les une jugadores ya sean contrastados (Xavier, Kamba), o bien en crecimiento (McDonnell). Los únicos rookies son un Elechi quien tiene que irse adaptando a la categoría y un Lobaco con potencial.





Lo peor: En una temporada tan buena como la presente (continuando el buen hacer de la pasada), las lesiones están siendo el verdadero quebradero de cabeza de los asturianos. En especial, la de Marc Martí para el resto de la campaña ha hecho mucho daño. Y es que si hay un punto débil ahora en los ovetenses, ese es el puesto de “4”. McDonnell está rindiendo a gran nivel, pero la figura de Norelia era absolutamente crucial para el esquema del equipo por todo lo que aportaba y su baja fue muy importante. La lesión de Martí ha debilitado la posición y se mantiene el interrogante con Elechi quien no se está acabando de adaptar ni quizás, cumpliendo las expectativas puestas sobre él. Lesiones aparte, nos queda la duda en saber si la baja de Harald Frey la podrá acusar el equipo asturiano de cara a la fase decisiva de la post-temporada, o por el contrario no.





LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR





ESTRELLA: ÓLIVER ARTEAGA





JUGADOR A SEGUIR: SEAN MCDONNELL / HANSEL ATENCIA





El partido se disputará este DOMINGO 17 de Abril a las 19:00 h y será dirigido por los colegiados (Enrique Miguel López Herrada → colegio andaluz), (Igor Esteve Malmierca → colegio castellano y leonés) y (Eva Areste Giralt → colegio catalán).



Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/ll-4614e2fa-e694-4597-c1c1-08da13237f49