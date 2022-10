CB Almansa - Zunder Palencia: previa, scouting y dónde ver el partido

Después de sumar la primera victoria en casa en el derby ante Valladolid, en lo que ha sido el comienzo de una nueva temporada y en un auténtico ambientazo, la liga no para. Tenemos jornada entre semana y lo hacemos visitando la “Bombonera” para dar visita al Bar Valencia CB Almansa Con Afanion. Los almanseños son un conjunto con un historial de ascensos tremendo (han ascendido 3 categorías en 3 temporadas seguidas). En la 16/17 subieron de Primera Nacional a liga EBA, en la 17/18 de EBA a LEB PLATA y en la 18/19 de LEB PLATA a LEB ORO. Un auténtico hito para una población pequeña. Cumplen ya su 4º campaña en LEB Oro. La pasada 21/22, anduvieron coqueteando con el descenso pero consiguieron mantener la categoría.

Almansa es un equipo situado 3º en la tabla con 1 victoria y 0 derrotas (1-0). Su única victoria, ha sido como visitante. Es un conjunto que ha empezado bien la temporada, habiendo renovado un par de piezas importantes y contando con muchas caras nuevas. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos, datan de 6 partidos jugados ante ellos, con 4 victorias palentinas y 2 almanseñas (en Almansa, 1-2 a nuestro favor). En casa, será el primer partido que disputen. Partido muy especial para Tino Ugidos quien vuelve a enfrentarse ante su ex equipo y lo hace ahora, como primer entrenador.

Vienen de GANAR en Cáceres (71-86) sobresaliendo Robinson Idehen con 21 puntos y 28 valoración. El precedente del partido de IDA en Almansa en la 21/22, fue victoria por 75-96, destacando Noah Allen con 26 de valoración.

Entrenados por Tino Ugidos quien sube en el escalafón y pasa a ser merecidamente “head coach”. Tino tras llevar prácticamente toda su vida llevando a cabo labores como entrenador asistente en diferentes clubes como Palencia (donde permaneció 4 temporadas a las órdenes de Sergio García, Alejandro Martínez y Carles Marco) o su última etapa en Almansa (donde lleva 3 temporadas a las órdenes de Rubén Perelló), le ha llegado por fin su momento. Debuta como primer entrenador en LEB Oro, función que no desempeñaba desde su etapa en Fundación Bto León en liga EBA (entre los años 2013 y 2015). Ha dado relevo a un entrenador joven pero ya con gran palmarés, como Rubén Perelló. 8 temporadas como coach principal y 7 de ellas en el equipo almanseño. Almansa ha crecido junto a este coach. Parecía una locura cuando Rubén pasó en la 12/13 de ascender con Lucentum a la ACB, a decidir bajar hasta 3 categorías y ponerse al frente de este proyecto. Pero lo cierto es que Almansa ha ido creciendo de su mano y su palmarés ahí está. 4 ascensos en total, 1 a ACB y los 3 restantes de manera consecutiva con Almansa (desde 1º Nacional hasta la LEB Oro). Algo único y muy difícil de volver a repetirse. Curioso, que actualmente siga sin equipo. Siguen 2 jugadores de la temporada pasada. Tiene 3 debutantes en la liga. La media de edad es de 26,3 años.

Vayamos a analizar la plantilla de Almansa Con Afanion:

Posible Quinteto Titular

Base: (Dorsal 3): Sergi Costa de 26 años y 1,90 altura.

Medias: En 23 minutos; 15 puntos con 2 asistencias con 71% TC con 75% triples (3-4) y 100% TL (2-2)

Escolta/Base: (Dorsal 0): Bobby Harris de 31 años y 1,85 altura.

Medias: En 20 minutos; 5 puntos con 2 asistencias con 28% TC con 25% triples (1-4) y 0% TL

Alero: (Dorsal 9): Mads Bonde de 25 años y 1,97 altura.

Medias: En 20 minutos; 5 puntos con 1 asistencias con 50% TC con 50% triples (1-2) y 0% TL

Ala – Pívot/Alero: (Dorsal 10): Jaime Fernández de 22 años y 2,06 altura.

Medias: En 16 minutos; 2 puntos con 3 rebotes con 20% TC con 0% triples y 0% TL

Pívot: (Dorsal 11): Robinson Idehen de 24 años y 2,08 altura.

Medias: En 20 minutos; 21 puntos con 6 rebotes con 81% TC con 0% triples y 100% TL (3-3) (3º anotación) (2º valoración)

Banquillo

Base: (Dorsal 7): Mateo Díaz de 20 años y 1,86 altura.

Medias: En 17 minutos; 11 puntos con 2 asistencias con 50% TC con 50% triples (2-4) y 100% TL (1-1)

Escolta/Base: (Dorsal 5): Carles Bivià de 37 años y 1,89 altura.

Medias: En 19 minutos; 8 puntos con 1 asistencias con 75% TC con 66% triples (2-3) y 0% TL

Alero: (Dorsal 15): Edu Martínez de 32 años y 2,02 altura.

Medias: En 23 minutos; 7 puntos con 1 asistencias con 50% TC con 33% triples y 100% TL (2-2)

* NO JUGÓ EN LA PRIMERA JORNADA POR LESIÓN EN EL TOBILLO

Alero/Ala - Pívot: (Dorsal 1): Lazar Mutic de 23 años y 2,01 altura.

Medias: En 0 minutos; 0 puntos con 0 asistencias con 0% TC con 0% triples y 0% TL

* NO JUGÓ EN LA PRIMERA JORNADA Y ES DUDA POR LESIÓN

Ala - Pívot: (Dorsal 26): Marvin Ogunsipe de 26 años y 2,03 altura.

Medias: En 0 minutos; 0 puntos con 0 asistencias con 0% TC con 0% triples y 0% TL

Ala - Pívot: (Dorsal 12): Javier Menéndez de 25 años y 2,01 altura.

Medias: En 19 minutos; 6 puntos con 1 rebotes con 60% TC con 0% triples y 0% TL

Pívot: (Dorsal 22): Lamar Morgan de 25 años y 2,01 altura.

Medias: En 18 minutos; 6 puntos con 4 rebotes con 40% TC con 50% triples (1-2) y 100% TL (1-1)

ESTADÍSTICAS

Almansa (medias): ptos anotados; 86 pts. (4º) ptos recibidos; 71 pts. (8º) 2 pts (59%) (1º) 3 pts (47%) (2º) T. Libres (100%) (1º) reb totales (24) (18º) ALMANSA ES LIDER % T2 Y % TL, ULTIMO EN REB.TOT reb def. (20) (18º) REB. DEF Y OFENSIVOS, 2º MENOS ASIST DA Y reb ofens. (4) (18º) EL QUE MENOS FALTAS RECIBE asist. (9) (17º) B. robados (8) (6º) B. perdidos (12,5) (º) Faltas Cometidas (20) (13º) Faltas Recibidas (17) (18º)

Palencia (medias): ptos anotados; 75 pts. (7º) ptos recibidos; 65 pts. (3º) 2 pts (44%) (14º) 3 pts (40%) (4º) T. Libres (58%) (16º) reb totales (32) (11º) reb def. (22) (15º) PALENCIA ES 3º MEJOR DEFENSA, PEOR % TL reb ofens. (10) (7º) Y EL QUE MENOS BALONES PIERDE asist. (15) (7º) B. robados (3) (15º) B. perdidos (5) (18º) Faltas Cometidas (20) (14º) Faltas Recibidas (23) (4º)

¿CÓMO LLEGA ALMANSA Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA TEMPORADA 2022/2023?

El leonés Tino Ugidos ha dado relevo a Rubén Perelló al frente de la nave almanseña. Tiene un difícil pero a su vez ilusionante reto por delante, ya que igualar o superar lo que llevó a cabo Perelló con Almansa se antoja complicado (los mencionados 3 ascensos en 3 temporadas). Pero no cabe duda, que el banquillo del equipo castellano manchego ha quedado en buenas manos. Si hay alguien capaz y competente de afrontar dicho reto, no es otro que Tino a quien su experiencia lo avala.

Aunque la temporada no ha hecho si no comenzar, el equipo llega en dinámica positiva tras ese triunfo en Cáceres. Su objetivo de la temporada y más visto el gran nivel de equipos que hay especialmente esta campaña, no es otro que intentar conseguir la salvación. A partir de ahí, soñar con cotas mayores.

De momento es pronto para sacar conclusiones y analizar juego de los equipos, pero a tenor de la primera jornada hemos visto a un Almansa con mucha capacidad de anotación (especialmente desde 6,75), con buenos tiradores que anotan y abren el campo y con un juego interior bastante físico.

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: Se renovaron 2 piezas claves en el equipo (Edu Martínez y Bivià) y a partir de ahí muchas caras nuevas. Se han reforzado con una base de jugadores tanto nacionales como no nacionales, pero con experiencia en la liga (Díaz, Harris, Mutic, Bonde, Costa, Fernández, Meléndez) y después hasta 3 debutantes (Ogunsipe, Idehen, Morgan). Tienen una plantilla con una rotación algo más larga de 11-12 jugadores. En ataque muchas vías de anotación exterior con grandes % desde 6,75.

Lo peor: Las lesiones han condicionado bastante a Almansa en las últimas temporadas, pero más allá de ese aspecto cabe destacar que el juego interior puede generar dudas, ya que solo Jaime Fernández y Javi Menéndez (con apenas 1 año cada uno) conocen la categoría, siendo jugadores con muy poca experiencia en LEB Oro. El resto de juego interior, lo componen “rookies” en una apuesta algo arriesgada a priori y seguramente, su punto más débil.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: BOBBY HARRIS

JUGADOR A SEGUIR: ROBINSON IDEHEN

El partido se disputará este MIÉRCOLES 12 de Octubre a las 19:00 h y será dirigido por los colegiados (Enrique Miguel López Herrada → colegio andaluz), (José María Olivares Bernabeu → colegio catalán) y (Pablo Rodríguez Fernández → colegio madrileño). Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/b5379cb7-2052-4bfb-a00d-08daa2ad2558