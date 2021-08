Mario Simón: "Echaré en falta el ambiente y bullicio festivos, pero debemos adaptarnos"

inmersos estamos ya en San Antolín se podría decir que desde hoy de manera oficiosa va a comenzar la programación del amplio abanico de actividades programadas por la Consejería de Cultura Turismo y Fiestas aunque de manera oficial habrá que esperar a mañana con ese pregón a cargo del atleta palentino es una fiestas que ha sido complicada de preparar para la Concejalía de Cultura Turismo y Fiestas con muchos cambios debido a la lógica situación sanitaria hablamos de todo ello con el alcalde un mes más te gusto de recibir en los estudios de la Cadena COPE a Mario Mario bienvenido a tope pues muy buenas tardes Dani a todos los oyentes de COPE un placer estar aquí como siempre y como como bien dices empezamos los actos preparado con todo el cariño del mundo para para los palentinos y además con la con la seguridad con la experiencia con el trabajo de la concejalía con la colaboración de todas las áreas incluida la de seguridad que es muy importante policía y bomberos para que todos los actos cumplan los protocolos cumplan las normas de la Junta y que los palentinos puedan disfrutar pues te dé una conexión de unas actividades culturales que han sido muy bien acogidas y para mí es verdad que ha sido mucho trabajo y para la y para la Concejalía de Fiestas muchísimo trabajo pero muy muy satisfechos con con la programación que ofrecemos a los palentinos con el alcalde por ejemplo aparte de temas de santo hoy le voy a preguntar más de sobre temas de la ciudad y dejar el debate de los festejos para compañero Manuel lobejon tres grandes platos fuertes de esta programación con más libertad que el año pasado yo creo que con un buen balance después de la gran acogida que han tenido sobre todo esos tres conciertos en la plaza de toros de Palencia pero no Mario que evento va a echar en falta en esta edición respecto a la normalidad pues con respecto a los conciertos en efecto las entradas agotadas en dos de ellos eran gratuitos de Pablo López deben quedar muy poquitas para para y son y son conciertos de primer nivel yo creo que se puede comparar no con ciudades próximas y la programación de San Antolín yo creo que está a la altura lo que voy a echar déjala en falta pues pues lógicamente pues que no es como antes de la pandemia no no hay ese no puedes tener ese ambiente es tener esos esos encuentros ese bullicio de fiesta pero pero sí que son actos que nos van a permitir como digo pues disfrutar con con seguridad con moderación y compro de los días en honor al patrón entonces y sobre todo el hecho de que este pregón además he hagamos entrega porque el Pleno por unanimidad aprobó la condecoración y el honor de hijo adoptivo de la ciudad de Palencia a Óscar después de las muchísimas alegrías que nos ha dado y además en una época tan difícil pues es una una satisfacción ya digo quizá voy a echar de menos un poco ese ese bullicio y ese y ese ambiente de fiesta porque lógicamente tenemos que hacer lo que lo que se puede hacer conforme a la norma Ayuntamiento desde desde hace ya más de un año dijo que tiraba para adelante dijo que se adaptaba la concejala se puso al frente y este año pues un poquito más ambicioso que tenemos que adaptar celebración pero pensando también en tener el freno de mano echado alcalde no sé si os se os ha caído algo los dos tres meses últimos a raíz de la quinta ola algo que pensabas que iba a entrar por la buena situación sanitaria de hace 2 meses y que finalmente se ha caído hace 2 meses si va la cosa muy bien estábamos otra vez otra vez muy mal la celebración de la vacunación y sobre todo en los más jóvenes pues pues ha hecho que estas tres semanas la evolución sea muy buena desde luego siempre hemos estado dentro de esos de esas opciones no me ha de tener diferentes escenarios cambiantes teníamos teníamos pensado que si la situación era más buena los conciertos pudiesen tener una una mayor aforo una mayor capacidad pero lógicamente estamos ahora mismo cumpliendo toda toda la norma y como digo se va a poder se va a poder disfrutar con seguridad yo si le hemos hecho siempre y desde copia de Vans habéis colaborado con los mensajes tanto de la Junta como del Ayuntamiento de llamar a la provincia tenemos que disfrutar pero con Pruden uno de los temas de más actualidad en la semana previa de fiestas es esa notificación de la cancelación de expoaire no sé qué opinión le merece alcalde ese debate que había entre los organizadores la concejalía con los protocolos del evento la concejalía el alcalde del Ayuntamiento en definitiva sabéis que siempre máximo respeto y máxima colaboración lógicamente esto aire nos gusta a todos puerta de Guadiana en esa exposición artística no nos gusta la organiza la organiza Muriel desde hace muchísimos años y el Ayuntamiento colabora patrocina con ese convenio de 15000 pero sí que tenemos que exigir con Máximo celo el cumplimiento de la normativa había dificultades logísticas con entrada salida yo quiero valorar el trabajo del grupo Muriel porque es muy difícil es muy difícil para un ayuntamiento grande como el nuestro con que para una asociación organizar y adecuarse a todos protocolo ser muy difícil y finalmente pues cuando se decidió por parte de la organización que no iban a y que no iban a organizarlo pues el máximo respeto y comprensión porque sabemos lo difícil que es el debate yo quiero el alcalde viene por las formas concejal ha dejado abierto la puerta nuevos organizadores decía bueno respeto la decisión de los organizadores pero tengo muchos que quieren hacer lo daba a entender la concejala no sé si después 35 años 35 ediciones quizá un poquito más de consideración con el grupo Muriel se merecía yo le aseguro que tiene que tiene toda la consideración del Ayuntamiento y ese reconocimiento a todo el bagaje no tenemos hablado con Alberto la concejala y otros miembros del equipo de gobierno la relación ha sido ha sido siempre buena los problemas hemos sido capaces de solucionar les siempre y aquí lo que nos ha pillado ese el el tiempo porque los protocolos son cambiantes las exigencias son de obligado cumplimiento y no yo no lo veo tanto en plan de de polémica sino en el sentido de que Palencia le gusta el arte Palencia le gusta la huerta de guadián y lógicamente si Muriel en este caso Alberto o considera él no lo quiere hacer o que os oye al revés agradecer los muchos años que lo ha hecho no otra cosa y qué es algo que tenemos que potenciar y mantén con Muriel con los artistas de alguna manera tenemos que buscar la manera de que una actividad que gusta en Valencia la podamos la podamos la podemos hacer el año que viene pues se barajaban todas las ya estamos en una situación normal y no sea tan difícil hacer las cosas porque de verdad que hay muchísimo trabajo detrás también digo que te con una ilusión y con un cariño porque porque es necesario recuperar la ilusión que hemos pasado un año y medio muy malo y todavía nos queda un poquito pero pero ya es otra cosa no es para menos repasamos la agenda para hoy alcalde que ya se inician a unas actividades tenemos hoy libro Feria de Artesanía inicia tapalencia también no sé si me pierdo algún evento la Feria de Artesanía además viene la consejera de Empleo de la Junta también al igual que el año pasado y es que yo creo que la colaboración de la Junta con los artesanos de la comunidad y la apuesta del Ayuntamiento y de la concejalía por está por esta feria de artesanía el año pasado fue de los pocos sitios donde se hizo además este año se incrementa mucho la asistencia así que eso es un éxito por la tarde además un evento que hemos tenido que adaptar también los Gigantes y Cabezudos que tanto gustan a los a los niños de Palencia pues vamos a inaugurar esa exposición y además de otras asociaciones que vienen del País Vasco y los niños no le van a ver desfilar por la calle a los Gigantes y Cabezudos pero si van a hacer a los padres y a los abuelos ir a ir a ver la exposición y luego esa es la que esa es un poco la que nos la que nos faltaba no de señal eso en cuanto a Sant Antoni vamos a pasar a temas ya municipal de la de la normalidad aprobación ya en Comisión de Obras se ha dado el visto bueno al inicio de la primera fase del proyecto de recuperación medioambiental integración social del río Carrión a su paso por Palencia con ese gran objetivo que es conectar mediante una pasarela los entornos de la antigua Balastera barrio San Antonio con el camino San Román el otro lado del río está estimado ejecución de 9 meses te quería preguntar alcalde porque cree que se ha tardado tanto en abrir este plazo de ejecución cuando además me consta que desde la redacción de vecinos de San Antonio se ha venido reclamando durante mucho tiempo he estado ahora por ser una obra esencial para el barrio que hay que recorrer toda la ciudad para cruzar el río cuando llego antes nadando practicada al otro lado pues así es bueno por contestar izar un poco toda la recuperación y está y en esta legislatura hemos hemos querido mirar al río son cuatro actuaciones las que están programadas algo del río de norte a sur esta es la que la que está más más al norte recuperación y regeneración que va desde desde aquí hasta finalizando con esta con esta que es de las primeras que vamos a hacer con financiada con los fondos edusi y que y que supone una inversión superior al millón de euros iba a permitir que el carril bici continuo y además facilitar las demandas de la Asociación de cruzar el de cruzar el río a la altura de San Antonio pues porque supone unas además del proyecto y las justificaciones Edu se supone también unos permisos de la Confederación supone también unas pequeñas expropiaciones de las propiedades que hay para que el carril tenga la anchura necesaria y ese proyecto modificar ligeramente pero pero le vamos le vamos haber hecho va a ser una realidad y no solo eso y es que además la intención del equipo de gobierno es que además luego continúe as hasta enlazar con la senda del tren burra de Diputación y que poco a poco tanto la ciudad con esta implementación de todo el plan ciclista que una todos los carriles bici que tengamos un circuito urbano para David está bien trabajemos en unirlas con el alfoz y con los municipios cercanos y yo creo que el día que lo tengamos terminado y queremos tenerlo si conseguimos toda la financiación en en esta legislatura pues va a ser mucho lo que va a ganar la ciudad todos los entornos del río y todo y todos los carriles bici va a ser una gozada tema de otra legislatura no porque al final he encontrado ya el debate muy muy abierto vamos a vamos a apretar a hacer todo lo que todo lo que podamos tener está desde luego el objetivo es hacer todo lo que se pueda aplicar toda la intensidad posible y dejarlo a la siguiente legislatura sea quién serán los responsables en cada momento cuanto más les dejemos hecho y más orden lo dejemos pues mejor centro del asunto de obras y las mejoras en allende el río que comprenden esos dos tramos de las 11 paradas ya se está trabajando en ellos en mes y medio aproximadamente hasta terminadas no pues a mí de verdad me hace especial ilusión es esa actuación es algo que desde hace 6 años cuando cuando empecé en esto de la de la política se compatibiliza con mi actividad del banco siempre la demanda de los de los vecinos de allende el río era eso un paso digno para para poder cruzar al otro lado con porque estaba en una situación muy difícil al final se han solucionado todos los problemas se ha contado con la colaboración de los de los propietarios y de verdad que es una obra que la vamos a ver como bien dices en Messina da una deuda que teníamos con el barrio con la ciudad y un orgullo que la la podamos hacer y el impulso que se le está dando desde obras para para que sea una realidad cuanto antes así que es muy satisfactorias cal del proyecto de iluminación del Sotillo algo que también es muy importante para la ciudad porque esa zona de noche es intransitable no hay quien se meta por ahí decís que se va a intentar retomar el proyecto más tarde no sé si tenéis plazos lo tenemos tenemos ya casi resuelto lo que vamos a hacer y como como bien dices Dani era muy necesario pabellón transitada que no tenía nada de iluminación lo vamos a hacer y lo único que hemos tenido que hacer y además escrupuloso escrupuloso es cumplir las recomendaciones y las instrucciones de la Confederación entonces nos solicito cambiar zona donde no se podían poner los focos el Departamento de Medio Ambiente lo ha gestionado obras lo ha supervisado la Confederación ya tenemos la conformidad así que ahora hay que licitar la obra además es una obra que está por la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento así que en muy muy poquito no sé ya sabes que a mí las clases de la administración se me hace muy largo no pero yo no creo que más de 4 meses tiene que estar hecha le iba a preguntar se atreve a darme un plazo vale pues lo dejamos en tres cuatro meses otro de los temas que ya me comentó en la última entrevista que tuve con usted que es uno de los que más quebraderos de cabeza la he llevado durante esta legislatura que es el tema de la calle Jardines en otro día teníamos novedades el voto en contra de toda la oposición incluido Vox para bueno solo ese fondo estatal sin interese para pagar la sentencia reclaman que por ejemplo Sonia Lalanda decía que acudir este fondo es una rendición por parte del Ayuntamiento es un palo para el equipo de gobierno que la mayoría del Pleno rechaza que el Ayuntamiento pudiera acudir a este este fondo sin intereses para pagar la deuda dificultad más particularmente es cierto me me sentó muy mal no contar con él no contar con el apoyo de los compañeros de la de la Corporación de la oposición porque únicamente lo que pedíamos era adherir hace fondo para que en un momento dado cuando la sentencia sea firme si necesitamos cualquier tipo de financiación obtenerla en las mejores condiciones con los mayores plazos sin intereses entonces sí que me sentó mal eso porque yo al Ayuntamiento le ayuda también a que en el momento que la sentencia sea firme pues con la Diputación acordarlo y tener y tener esa esa herramienta yo quiero destacar aquí porque es un asunto muy recurrente yo le digo a los palentinos que la disposición de la Presidenta y de sustitución mía y de la institución es que eso se solucione los los políticos no tenemos que hacer de jueces los políticos tenemos que respetar y esperar a que a que la sentencia sea firme que se resuelva recurso y en el momento que se resuelva y ya digo que tenemos muchas conversaciones para en función de en qué sentido pueda resolverse al final darle una solución lo menos lesiva para el para el Ayuntamiento de Palencia para los ciudadanos cumpliendo las normas que las administraciones tienen que cumplir las normas y las sentencias y como digo pues creo que tenemos tenemos que esperar un poquito pero en esta legislatura dejamos resuelto un problema que viene desde 2008 porque no será muy comprometen se comprometen a dejarlo resuelto legislatura ese compromiso tanto de la presidenta de la Diputación como el mío ya lo hemos dicho en varias en varias ocasiones lo vamos a resolver y no será algo muy gratificante electoralmente o no ser algo muy tal es el mayor problema que tiene la ciudad y a nosotros nos pagan para resolver los problemas así que eso va a quedar resuelto de la mejor manera posible con la mejor voluntad posible y siguiendo la norma y la sentencia que no podemos hacer administraciones y los políticos lo que nos dé la gana quizá uno de los pensamientos de la ciudadanía y parte de la oposición yo creo que sé si existe esa buena predisposición por parte de que nos echan bueno yo la predisposición que hacía antes de estar yo no te la te la puedo decir porque desde luego ojalá si hubiese resuelto muchísimo antes ojalá si hubiese ojalá nos hubiese generado problemas y no había que resolver le desde 2008 pero bueno una vez que estamos donde estamos como digo a mí no me pagan para echar culpas atrás ni para ni para insultar a mí me pagan paso para resolver vamos a hacerlo porque tenemos que esperar en este caso a la sentencia la resolución puesto que estos temas de estos temas urbanisticos y tan complicados vale al final no hay que resolver con seguridad jurídica porque si acuerdo o cualquier convenio hotel al que no fuese y tuviese todo el todo el respaldo jurídico y toda la respaldo de la norma pues pues podría ser recurrir iríamos con dándole vueltas al asunto no lo vamos a resolver del todos y como digo yo quiero destacar la buena predisposición en este caso de Diputación le pregunto rápidamente sobre las iniciativas culturales que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Palencia que se Museo del Agua que se ha inaugurado hace 1 mes 3 semanas con mucho éxito ya solo la primera semana cerca de 600 personas la visitaron moviendo mucho la Concejalía de Cultura para promocionar lo que tenemos y yo creo que era algo Mario que no veíamos en los últimos años a raíz de después de la pandemia están presentando nuevas cosas y diciéndome campañas de promoción turística de Palencia turismo como realizado en esta legislatura por la concejala por Laura con todo pollo de todas las las áreas municipales para lo que haya que avanzar resolver y mejorar sea mejor sea reinaugurado y modernizado y Museo del Agua se hizo la actuación con edusi obras de la puerta de entrada al románico que tenemos en la huerta guadián ese ha hecho actuaciones en el Cristo del Otero en el Museo Victorio Macho iba íbamos a seguir apostando por nuestro grito y además se ha dado un impulso muy importante en cuanto a la difusión no para para y ahí están los números y los números ya están superando al por supuesto a los del 2020 pero es que ya superan a los del 2019 cuando tampoco teníamos está esta situación de pandemia y es es un una seña de identidad de la seña de identidad de esta legislatura y desde luego porque son un sector transversal y un el turismo beneficia al comercio beneficia la hostelería beneficia los hoteles beneficia el de la ciudad y hay que apostar por ello es una Industria por la que tenemos que apostar y yo estoy muy contento con el trabajo que se está haciendo ahí terminamos de repasando un poco algunos desperfectos media fotos poco radiofónico pero bueno en este momento le enseño al alcalde una foto de los entornos de Jardinillos con un césped que hay césped sinceramente tiene poco esta tarde pues efectivamente desde luego que circula eso lo tenemos que subsanar estamos ya finalizando los los pagos de Jardinillos y lógicamente antes de que se realice la recepción definitiva eso tiene que quedar Susana porque la ciudad ha hecho un esfuerzo importante en ese parque la opinión general por si tenemos hay un corro sin sin césped es solo hay que arreglar y que los palentinos tengan las cosas como como las tienen que tener así cada vez agradecer agradecer que se ponga de manifiesto porque porque es la manera de mejorar de solucionar las cosas y aprovecho el Ayuntamiento tiene una tiene una aplicación que hemos puesto en marcha hace 4 hace 4 meses la de disiparse dónde todos los palentinos pueden avisarnos de incidencia subsanaciones y con la colaboración de todos con la colaboración de los medios lo que tenemos que hacer todos trabajar para mejorar paciencia yo entiendo que es muy fácil sacar una foto un bache que se ve por la calle que en un momento y subirlo a las redes y decir un bache no no lo arregla pero claro esto lleva lleva su tiempo ahí lo que tiene alcalde que hablamos de jardines en la puerta de entrada a la ciudad se ha hecho un gran esfuerzo para remodelar el parque yo personalmente creo que ha quedado muy funcional pero claro si entran los visitantes y se encuentran un cacho de césped qué es un secarral pues eso lógicamente nos tira por la borda todo el trabajo que se realiza Jardinillos tiene que estar como un pincel efectivamente porque es una puerta importante de entrada Palencia y es solo lo subsanamos desde desde ya y como digo con toda la positividad y el agradecimiento además a que se ponga de manifiesto que nos ayuda a mejorar solo con el Plan de Empleo todo el trabajo de la concejalía de Obras canciones las que sean hecho ahora en tanto de implementos de limpieza mejora de mejora de la acera dos baldosas reparación de mobiliario urbano entonces qué es nuestro que nuestro objetivo que es para lo que nos pagan por dar los mejores servicios tener la ciudad en las mejores condiciones y desde luego que con la ayuda de todos esto nos ayuda a mejorar muy bien Mario Simón felices fiestas no sé si va a poder usted disfrutarla mucho va a tener que trabajar más de lo habitual pero pero en la medida de lo posible que la disfrute y que la disfrute también todo los palentinos cumplir con la labor institucional que tiene que hacer el alcalde de representar a toda la corporación a los palentinos en los en los actos desearos también tanto a ti a todo el equipo y a todos los oyentes de la COPE que disfrutéis de Tobías y cómo ha ido con un poquito de moderación pero con la mayor positividad ilusión alcalde gracias por atendernos hoy mediodía COPE muchas gracias a todos un saludo