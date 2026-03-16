El obispo de Guadix marca los cuatro retos de las cofradías para renovar la fe

Con motivo de la Cuaresma, el obispo de Guadix, Monseñor Francisco Jesús Orozco, ha dirigido una carta a las hermandades y cofradías, a las que ha definido como un inmenso tesoro y un verdadero patrimonio espiritual. En su misiva, el prelado ha querido felicitar a los cofrades por su trabajo y ha destacado el valor de la piedad popular como camino de evangelización.

Un reto ante la secularización

El obispo ha abordado uno de los grandes retos de la cultura actual: la gran secularización y la grande cristianización. Ha advertido sobre la tentación de arrinconar lo sagrado a la sacristía o reducirlo a un ámbito privado o folclórico. Frente a ello, ha defendido la misión de los laicos de ofrecer un testimonio público de la fe en todos los ámbitos de la sociedad.

La iglesia no ha nacido para vivir en la sacristía" Monseñor Francisco Jesús Orozco Obispo de Guadix

Ha recordado que la Iglesia se alimenta en los sacramentos y en la oración, pero su fin es ser "lanzada" a llevar el mensaje cristiano a cada rincón. "La iglesia no ha nacido para vivir en la sacristía", ha afirmado el obispo, para después añadir que desde la fe se debe "llevar la alegría y el amor de Dios y la resurrección" a toda la cultura.

Los cuatro pilares de la vida cofrade

Para afrontar estos desafíos, el obispo de Guadix ha planteado un camino basado en cuatro pilares esenciales que deben sostener la vida cofrade: el culto, la formación, la caridad y la evangelización. El primero de ellos es el culto, que define como la relación personal con el señor y la centralidad de la Eucaristía. "Yo no entiendo un cofrade ni un cristiano que no tenga como centro de su vida la eucaristía", ha señalado.

En segundo lugar, ha situado la formación, indispensable para "dar razones de nuestra fe" y no vivirla como un mero "sentimentalismo". El tercer pilar es la caridad, una dimensión "constitutiva" de la vida cristiana para atender las nuevas pobrezas de la sociedad, como la soledad o la falta de sentido vital. Monseñor Orozco ha animado a que en todas las hermandades exista "una vocalía fuerte de caridad".

Un cristiano existe para evangelizar" Monseñor Francisco Jesús Orozco Obispo de Guadix

Finalmente, ha subrayado la evangelización como el fin transversal que "lo sustenta todo". Según el prelado, la Iglesia y, por extensión, las cofradías, tienen como misión principal proponer y testimoniar la fe. "La iglesia existe para evangelizar, por tanto, un cristiano existe para evangelizar", ha declarado, insistiendo en que sin esta misión, el resto de pilares carecen de sentido.

Más allá de la procesión

Monseñor Orozco también ha recordado que la Semana Santa "es mucho más que la estación de penitencia". Ha hecho un llamamiento a los cofrades a vivir con intensidad el Triduo Pascual, especialmente la Vigilia Pascual, a la que ha calificado como "la celebración más importante de todo el año". Invitó a celebrarla en las parroquias, las sedes canónicas de las hermandades, junto al resto de la comunidad cristiana.

Siguiendo el mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma, el obispo ha animado a practicar el ayuno de la lengua, desarmando el lenguaje para no herir al prójimo y, en su lugar, cultivar la amabilidad en todos los ambientes. Por último, ha puesto en manos de la Virgen María la "decisión de conversión de cada uno", ya que, en sus palabras, "en el corazón de una madre las cosas están siempre muy seguras".