Estas son las claves para hacer tu declaración de la Renta 2025. Hacienda prevé recaudar un 33% más en Castilla y León

La campaña de la Renta 2025 ya ha comenzado en Castilla y León, donde se prevé la presentación de más de 1.400.000 declaraciones. El plazo para realizar el trámite por Internet estará abierto hasta el próximo 30 de junio. Según las previsiones de la Agencia Tributaria, se espera ingresar más de 1.180 millones de euros, lo que supone un incremento del 33,3% respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver descenderá un 6,2% hasta los 680 millones.

Obligados a declarar y novedades

César Pintado, delegado especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León, ha aclarado quiénes tienen la obligación de presentar la declaración. Con carácter general, deben hacerlo "todos aquellos contribuyentes con rentas del trabajo superiores a 22.000 euros, siempre que sean de un solo pagador, o 15.876 euros, si son de 2 o más pagadores". También ha recordado que "todos los autónomos que estén de alta en el RETA y todos los perceptores de ingreso mínimo vital tienen que declarar, con independencia del importe que perciban".

Todos los autónomos que estén de alta en el RETA y todos los perceptores de ingreso mínimo vital tienen que declarar" César Pintado Delegado especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León

En cuanto a las novedades, el modelo se mantiene consolidado con "pequeñas mejoras en la navegación" y la potenciación de la modalidad 'renta directa' para las declaraciones más sencillas. La novedad normativa más destacable es la deducción de hasta 340 euros para quienes cobraron el salario mínimo y ganaron menos de 18.276 euros el año pasado.

Sanciones y errores a evitar

La Agencia Tributaria está enviando avisos para evitar despistes antes de que finalice el plazo. Pintado advierte de que quien no presente la declaración de forma voluntaria "se arriesga a que con posterioridad la Agencia Tributaria, pues, abra los procedimientos de control, de comprobación, y puedan ser incluso sancionados". Los errores sin intencionalidad, asegura, "pueden ser regularizados" sin consecuencias si se corrigen antes del 30 de junio.

Quien voluntariamente no desee cumplir bien se arriesga a que puedan ser incluso sancionados" César Pintado Delegado especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León

Para evitar fallos, el delegado recomienda revisar siempre ciertos apartados clave de la declaración. Entre los errores más comunes se encuentran los relativos a los datos personales, las deducciones autonómicas, los inmuebles y sus referencias catastrales, los arrendamientos, la transmisión de algún inmueble o acciones y las aportaciones a planes de pensiones.

Deducciones clave y plazos

Respecto a las deducciones, además de la nueva ayuda para perceptores del salario mínimo, se mantienen las de adquisición de vivienda habitual para quienes la tengan consolidada y las deducciones familiares. A nivel autonómico, Castilla y León dispone de prácticamente 14 deducciones que también "conviene repasar antes de presentar la declaración".

Para las declaraciones a devolver, el plazo de ingreso suele ser de uno o dos meses. De hecho, Pintado ha confirmado que ya se han abonado más de 6.300 devoluciones. En caso de que el resultado sea a pagar, la Agencia Tributaria permite fraccionar el pago en dos plazos: el primero con fecha límite del 30 de junio y el segundo, del 5 de noviembre.