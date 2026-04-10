La Liga Andaluza de Kenpo arranca en Motril con un torneo que reunirá a 200 deportistas

La Liga Andaluza de Kenpo se iniciará con el Trofeo ‘Ciudad de Motril’, primera cita del calendario que se disputará el próximo sábado 11 de abril en el pabellón municipal de Deportes. La localidad motrileña, un año más, se convertirá en el punto de encuentro del kenpo andaluz.

El evento reunirá a 200 kenpocas procedentes de todas las provincias de Andalucía, con una destacada participación de deportistas de Jaén, Almería y Granada. Durante la jornada los participantes competirán en las modalidades de kata y kobudo, abarcando desde la categoría prebenjamín, deportistas menores de seis primaveras, hasta la máster, para mayores de 38 años.

Este tipo de torneos está especialmente diseñado para fomentar la iniciación deportiva, ofreciendo a los más jóvenes y a los deportistas noveles un entorno adecuado para dar sus primeros pasos en la competición. Para ello, además de las categorías por edad, se establecen divisiones por cinturones, garantizando una participación equilibrada y adaptada al nivel de cada competidor.

Del mismo tiempo, la competición sirve como preparación para los deportistas más experimentados, que encuentran en esta cita una oportunidad para adquirir ritmo competitivo de cara a torneos de mayor exigencia dentro del calendario nacional. La celebración de este evento refuerza el papel de Motril como sede de competiciones deportivas de ámbito andaluz, promoviendo el deporte base y favoreciendo la convivencia entre clubes y deportistas de distintos puntos de la comunidad autónoma.