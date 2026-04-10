El domingo el Granada CF tiene una oportunidad para afianzar sus opciones de permanencia

El Granada se enfrenta este domingo (14 h.) al último clasificado, la Cultural Leonesa, en el Nuevo Estadio de Los Cármenes. En el equipo local la única baja será Casadesús. Manu Lama es duda, pero apunta a titular, y se espera un cambio en la meta y en el esquema, abandonando la alineación con tres centrales. Están apercibidos Manu Lama, Alemáñ y Pablo Sáez. El probable once estará compuesto por: Luca Zidane; Óscar, Manu Lama, Williams, Diallo; Izán, Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz; Álex Sola, Arnaiz y Gonzalo Petit.

Se espera una gran entrada porque el club ha puesto en marcha una promoción, según la cual cada abonado puede adquirir cuatro localidades al precio de 15 euros. Se puede resentir porque a la hora del partido existe una alta probabilidad de lluvia.

dos granadinos en la cultural leonesa

En la Cultural Leonesa, rival del Granada este domingo, militan dos jugadores granadinos. Diego Collado es un extremo izquierdo que también puede jugar como delantero centro y extremo derecho. Comenzó su andadura futbolística en el Granada 74 y el Ciudad de Granada. Con 12 años se marchó a la cantera del Villarreal. Llegó a ser internacional sub-17 y ahora tiene 25 años. Estuvo cedido en Portugal y en el Eldense, y esta temporada llegó libre al conjunto leonés. Suele ser titular en el equipo y ha marcado tres goles. El otro es Víctor Moreno, un extremo derecho que también puede jugar en la banda contraria. Estuvo en el Atarfe, Maracena y el Granada. Tiene veinte años y hace dos que llegó a los filiales del Villarreal, club que lo tiene cedido a la Cultural Leonesa. Juega menos minutos y no ha marcado ningún gol. Para el partido de este domingo tiene las bajas de Radoja y Lucas, lesionados, y Maestre y Ojeda, sancionados. No es posible anticipar un once, debido a los numerosos cambios que suele imprimir su técnico, Rubén de la Barrera, que es el tercer entrenador de los leoneses esta temporada.