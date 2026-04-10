Juan Manuel Alfano sobre la temporada del RCD Mallorca: "Lo que más me llamaba la atención del Mallorca era la falta de entusiasmo"

Juan Manuel Alfano forma parte de una de las etapas más brillantes de la historia del RCD Mallorca. Como preparador físico del cuerpo técnico de Héctor Cúper y junto a Eduardo Basigalup, el "profe" se hizo muy popular en aquel Mallorca que fue tercero y quinto en la liga, que jugó dos finales seguidas, la Copa del Rey y la Recopa.

Estuvo en el Mallorca en dos etapas, ya que también después acudiría junto a Cúper al rescate de un Mallorca en problemas para lograr la salvación. En una carrera tan longeva, en la que ha trabajado en clubes como Valencia, Inter de Milán, Boca Juniors o Aris de Salónica, último equipo junto a Germán Burgos, entre otros equipos, Alfano ha podido percibir con nitidez las diferencias en la conducción de grupos que es distinta por el cambio generacional.

Alfano ha seguido la temporada del RCD Mallorca desde la distancia, pues reside en Madrid, pero no se ha perdido detalle de una temporada muy difícil. Por ello en esta visita a DEPORTES COPE BALEARES, analiza lo que ha percibido y los cambios que con la llegada de Martín Demichelis se están produciendo en el equipo en la búsqueda de la permanencia.

Un cambio en el equipo que considera que "Martín Demichelis está obteniendo muy buenos resultados. El técnico y los jugadores, que son los responsables, están cambiando el rumbo, hay una modificación que está produciendo resultado, cosa que me alegra. Ha sido necesario y a tiempo, así lo está demostrando el equipo".

Y añade: "ha habido un cambio importante, pero no hemos logrado nada todavía, lo digo como mallorquinista. Hay otros equipos que lo están peleando y hay equipos como Levante y Oviedo aún con opciones matemáticas, por lo tanto están vivos. Aún no se ha logrado llegar al objetivo aunque se esté en camino".

Las generaciones han cambiado y el entrenamiento también, de eso da buena prueba esta conversación en COPE con el "profe", que lleva más de tres décadas trabajando con en el fútbol profesional. Su trabajo es mucho más integral, no se ciñe a la preparación física, partiendo de la base de que, como dice él mismo, "el despliegue físico va de la mano de la actitud y lo emocional".

Por este motivo, lo que más le llamaba la atención del Mallorca de esta temporada era "la falta de entusiasmo, más que una cuestión de preparación".

Recuerda que "la actitud potencia el talento" y que la condición física tiene que ver con el entrenamiento pero sobre todo con la cabeza: "la liga demanda una alta intensidad, pero además el jugador debe tener un objetivo y metas cortas, difíciles pero alcanzables. Los jugadores responden mejor a los desafíos".

Alfano cree que los jugadores del Mallorca no pueden eludir la responsabilidad de esta temporada: "los jugadores son los responsables de ese entusiasmo, tienen obligaciones en el campo y durante la semana".

En este momento de la temporada, considera el profe que el equipo debe entrenarse en "este calor de primavera con la humedad de la isla, es un factor que deben saber aprovechar y con el que deben entrenar".

Los jugadores de hoy.-

Ha cambiado mucho el entrenamiento en el fútbol pero también los futbolistas. Hay un cambio generacional muy importante según describe Juan Manuel Alfano. "Son jóvenes distintos, el mundo ha cambiado, no existía internet, no existían las redes. El mundo es otro y nosotros también tenemos que cambiar. Trabajamos diferente, hay que preguntarle al futbolista qué quiere, qué objetivo tiene, a dónde quiere llegar".

Recuerda por ejemplo que "hoy todo el placer es inmediato, lo que quieras con el teléfono lo tienes de manera inmediata, desde comida hasta un espectáculo, pero en el deporte hay que tener paciencia, resiliencia, perseverancia, trabajar a varios años. Esto lleva tiempo si se quieren superar. Le toca al entrenador ver si el jugador está enfocado, si quiere superarse o no, el entrenador esto lo tiene que descubrir".

Mallorca, Inter y Boca.-

Cuando se le pregunta qué etapas le han marcado más, no ya en cuanto a resultados sino a nivel personal, nombra "el Mallorca y el Inter. En el Mallorca había un vestuario de hombres, era un disfrute ver a aquel equipo. Además de Mallorca e Inter, Boca también porque logré títulos".

Mientras, Alfano sigue estudiando y en continuo contacto con técnicos y jugadores preparado para el próximo reto.