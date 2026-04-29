Detenidos dos hombres por la brutal agresión a una anciana para robarle el bolso en Torrevieja

La víctima sufrió la rotura de un brazo, entre otras lesiones, cuando trataban de quitarle el bolso de un tirón

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 21 y 31 años como presuntos autores de un delito de robo con violencia en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron el pasado 25 de marzo en Torrevieja, cuando los arrestados intentaron robarle el bolso a una mujer de 86 años, provocándole lesiones graves que incluyeron la rotura de un brazo.

Rápida detención gracias a los testigos

El suceso tuvo lugar sobre las 21:00 horas en pleno casco urbano de Torrevieja. Varios testigos alertaron a la Guardia Civil tras presenciar cómo dos individuos le daban un fuerte tirón al bolso de la víctima, lo que provocó que cayera violentamente al suelo. Los agentes se personaron de inmediato en el lugar junto a los servicios sanitarios para atender a la mujer, que se quejaba de un intenso dolor.

La colaboración ciudadana fue fundamental para la resolución del caso. Los testigos presenciales aportaron una descripción detallada de los agresores, lo que permitió a la Guardia Civil iniciar un dispositivo de búsqueda que dio sus frutos en muy poco tiempo. En apenas tres horas, los agentes localizaron en las proximidades a dos varones que coincidían plenamente con las características descritas.

Prisión provisional para los dos arrestados

Tras identificarlos, los agentes encontraron en una bolsa que portaban una gorra y unas gafas que habrían utilizado para dificultar su identificación, además de otros indicios que los incriminaban. Aunque los ladrones huyeron sin conseguir llevarse el bolso gracias a la intervención de los viandantes, fueron detenidos por un delito de robo con violencia en grado de tentativa.

Los dos hombres han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja, que ha decretado para ambos prisión provisional comunicada y sin fianza. Por su parte, la víctima tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por la rotura de un brazo y actualmente se encuentra convaleciente, recibiendo cuidados en el domicilio de un familiar.