Jaén Paraíso Interior mide su racha ante un ElPozo Murcia que pone a prueba su clasificación al 'playoff'

El conjunto jiennense busca un triunfo clave en el Olivo Arena para dar un paso casi definitivo hacia las eliminatorias por el título de Primera División

El Jaén Paraíso Interior FS buscará este miércoles a las 21:00 horas derrotar a ElPozo Murcia en el Olivo Arena para dar un paso casi definitivo en su objetivo de disputar las eliminatorias por el título de Primera División de fútbol sala. El equipo llega con la moral alta tras encadenar dos triunfos consecutivos contra el Córdoba Patrimonio de la Humanidad (4-1) y el Famili Cash Alzira (2-4), una racha que le ha permitido alcanzar los 40 puntos a falta de cuatro jornadas para el final de la fase regular.

Una prueba de máxima exigencia

El técnico del equipo, Daniel Rodríguez, ha destacado las dificultades del partido, aunque subraya que el equipo llega en un buen momento. "Las dos victorias consecutivas nos han venido muy bien para estar entre los ocho primeros, pero todavía faltan cuatro partidos y aún debemos trabajar para lograr la clasificación. ElPozo tiene un gran conjunto, ha ido prácticamente toda la temporada líder pese a ser ahora segundo, por lo que será una prueba muy exigente", apuntó.

El Olivo Arena como factor diferencial

El entrenador se muestra seguro de que el Olivo Arena registrará una gran entrada y admite que el apoyo de los aficionados será determinante. "El ánimo de nuestra gente es clave para sumar los tres puntos. La Marea Amarilla debe jugar un papel fundamental ante el ElPozo", aseguró.

La marea amarilla debe jugar un papel fundamental ante el ElPozo"

Ambos conjuntos se conocen a la perfección. El último precedente entre ellos data del pasado 19 de marzo en la Copa de España de Granada, donde el Jaén Paraíso Interior venció por 4-1 en los cuartos de final. Los goles de Dani Zurdo, Alan Brandi, Eloy Rojas y Mati Rosa dieron el pase a un equipo que acabaría levantando su cuarta Copa de España.