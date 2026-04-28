Un año después del gran apagón las gasolineras piden ayudas para instalar generadores

Se cumple un año del apagón de luz que afectó a toda España. En Salamanca, el corte de suministro eléctrico, que duró apenas cuatro horas, coincidió con la celebración del Lunes de Aguas. La experiencia ha servido para poner de manifiesto la importancia de contar con sistemas alternativos en infraestructuras críticas, como las estaciones de servicio.

La jornada del apagón demostró la vulnerabilidad de los servicios esenciales. El alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, ha recordado la paradoja vivida en los servicios de emergencia: "paradójicamente, los que tenían comunicaciones más obsoletas, fueron los que mejor pudieron responder en ese primer momento". Según el alcalde, los sistemas que dependían enteramente de la energía eléctrica no pudieron dar una "respuesta inmediata".

Getty Images/iStockphoto Velas frente al apagón

Colas kilométricas y caos

Uno de los mayores problemas se vivió en las carreteras. Lorenzo Colomo, Presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Castilla y León y gerente de la gasolinera de La Maya, ha relatado cómo su gasolinera, la única con grupo electrógeno en cientos de kilómetros a la redonda en la autovía A-66, se vio desbordada. Se formaron "colas kilométricas" de hasta seis kilómetros, lo que obligó a la Guardia Civil a intervenir para controlar el tráfico.

No había ninguna estación de servicio en la autovía que pudiera surtir combustible, ni en la autovía ni fuera de ella" Lorenzo Colomo Presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Castilla y León

Colomo ha destacado la criticidad de la situación, explicando que "en más de 200, diría 300 kilómetros, no había ninguna estación de servicio en la autovía que que pudiera surtir combustible, ni en la autovía ni fuera de ella, en realidad". Además, ha añadido que hospitales, residencias y centros de ancianos contactaron con ellos para intentar abastecer sus propios generadores, que se estaban quedando sin combustible.

Getty Images Linterna y radio ante el apagón eléctrico

hospitales, residencias y centros de ancianos intentaban abastecer sus propios generadores, que se estaban quedando sin combustible" Lorenzo Colomo Presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Castilla y León

Una inversión inasumible

La falta de generadores en las gasolineras se debe a su alto coste y baja rentabilidad. Colomo ha explicado que la instalación de un generador de 40 o 50 KBAs puede costar alrededor de 100.000 euros, una inversión que no se puede amortizar. "Es algo que se va a utilizar, pues te puedo decir que en los 16 años que llevamos abiertos, se habrá utilizado y descontando el día del apagón, no más de 10 horas, por lo tanto, por mucho que queramos, no se amortiza jamás en la vida", ha sentenciado.

Getty Images/iStockphoto Central eléctrica

Por mucho que queramos, no se amortiza jamás en la vida" Lorenzo Colomo Presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Castilla y León

Por este motivo, el sector pide la implicación de las administraciones. Colomo considera que "sería conveniente que la Junta de Castilla y León subvencionara o ayudara en la instalación de grupos electrógenos en determinadas estaciones de servicio de referencia en cada provincia". El objetivo es asegurar el suministro no solo a vehículos particulares, sino también a servicios de emergencia como bomberos y policía y a centros críticos que dependen de sus propios generadores.