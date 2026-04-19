El campo de Castilla y León pide una tregua y exige a la Junta ampliar el plazo para solicitar la PAC

La alianza UPA-COAG ha solicitado a la Junta de Castilla y León que amplíe el plazo de presentación de la solicitud de la PAC de 2026. La fecha límite actual es el próximo 30 de abril, y la organización agraria pide que se prolongue, al menos, hasta el 15 de mayo. El motivo de esta petición son las condiciones excepcionales en las que se está desarrollando la campaña agrícola, marcada por las abundantes precipitaciones del invierno que han provocado importantes retrasos en las labores del campo.

Retrasos en la tramitación

El secretario general de UPA, Aurelio González, explica que los agricultores prefieren no hacer modificaciones en la solicitud de la PAC para evitar retrasos en los cobros. "Si hay modificaciones puede haber retrasos en la PAC, por eso los agricultores somos reacios a hacer modificaciones, esperamos a hacer la PAC cuando tenemos todos los cultivos claros", señala. Esta prudencia, sumada a la meteorología, ha ralentizado la presentación de solicitudes.

Según González, la situación ha provocado que en muchas zonas aún se esté cosechando remolacha sin saber qué se podrá sembrar después. "Nuestros técnicos [...] han visto cómo está viniendo la gente de una forma muy ralentizada a hacer la PAC", afirma. La consecuencia es que ya hay citas concertadas hasta finales de abril y faltan muchas solicitudes por gestionar, por lo que ven imprescindible ampliar el plazo para no incurrir en penalizaciones.

La agricultura tiene que ser flexible y las normas tienen que ser flexibles como es nuestra agricultura" Aurelio González Secretario general UPA CyL

Otras comunidades ya lo han ampliado

Desde UPA-COAG confían en una respuesta afirmativa de la Junta, que ya ha reconocido la excepcionalidad de la situación por las lluvias. Además, otras comunidades como Extremadura y Andalucía ya han solicitado la ampliación al ministerio, y Aragón está en proceso de tramitarla. González supone que Castilla y León comunicará su petición "en breves días".

Flexibilidad ante un clima impredecible

Las lluvias han afectado especialmente a los cultivos de regadío, como el maíz y la remolacha, cuya recogida se ha retrasado. En cuanto al secano, el exceso de agua y el calor de marzo han dejado la tierra "muy dura por arriba y tierna por abajo", dificultando las labores y la preparación para la siembra de girasol. "Lo aprendido un año no te sirve para el otro", lamenta González, que pide más flexibilidad en la gestión de la PAC porque "la agricultura no es una ciencia".

Esta campaña va a ser muy difícil que salgan las cuentas económicas" Aurelio González Secretario general UPA CyL

Finalmente, el secretario general de UPA critica la falta de apoyos económicos. Considera "escasa" la medida del Gobierno central frente a la crisis y denuncia que la Junta de Castilla y León "no se ha comprometido con nada". González advierte de que será muy difícil que las cuentas salgan este año y echa en falta un mayor respaldo autonómico: "Si ya el año pasado, con la buena cosecha que hubo, no salían bien las cuentas en muchas zonas, pues este año no le van a salir a nadie".