La guerra del lobo se recrudece: la población crece y los ataques al ganado se disparan en España

La situación del lobo en España ha alcanzado un punto crítico. Según denuncia el naturalista y escritor Isidro Borrego, la población no solo ha crecido hasta cifras nunca vistas, sino que el conflicto se ha agravado por la expansión de híbridos de lobo y perro, la paralización judicial de la caza y un aumento descontrolado de los ataques a la ganadería. A pesar de que el estatus legal del lobo ha sido modificado para no considerarlo vulnerable, las disputas en los tribunales y la creciente presión sobre el medio rural mantienen el conflicto en plena ebullición.

Batalla legal por el estatus del lobo

Recientemente, se ha conseguido revertir la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas (LESPRE), una decisión que, según Borrego, se tomó "de manera sectaria y sin ningún tipo de argumento científico", basándose en un censo desactualizado de 2012-2014. Gracias a la reforma de la normativa hábitat de 1992, el estatus jurídico del lobo en España es de no vulnerabilidad, lo que permite su gestión como pieza cinegética en todo el territorio, incluida la población al sur del Duero.

Sin embargo, esta decisión ha sido llevada a los tribunales por parte de grupos ecologistas. Sus denuncias han provocado que los jueces paralicen la orden de extracción de animales en comunidades como Castilla y León, Asturias, Galicia y Cantabria. A pesar de ello, en Asturias y Cantabria se han llegado a cazar unos 35 lobos del cupo establecido antes de la paralización, mientras que en Castilla y León la caza está completamente detenida.

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La amenaza de los lobos híbridos

Uno de los problemas más graves que denuncia Borrego es la expansión de híbridos de lobo y perro. El origen es un cruzamiento ocurrido hace 8 años en la Sierra de Madrid que se ha extendido por Ávila y la ladera sur de Gredos. Estos animales, de los que ya se han controlado 22 ejemplares, presentan graves problemas genéticos. "Son animales que, aparte de displasias, tienen malos aplomos, las orejas caídas, y son todos melánicos", explica el experto.

Los híbridos son una lacra para el lobo español, porque diluyen su genética" Isidro Borrego Naturalista, escritor y experto en lobos

Estos híbridos suponen "una lacra para el lobo español, porque diluyen su genética", y están causando un aumento creciente de daños en la ganadería y la fauna salvaje. En la reserva de Gredos, por ejemplo, "están decapitando la pirámide poblacional de los machos monteses". La situación ha llevado a la junta de propietarios de la reserva a pedir una intervención, concediéndose un permiso especial para controlar estos híbridos.

Ataques y daños disparados en el campo

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Los datos sobre ataques al ganado confirman la gravedad de la situación. En la provincia de Salamanca, las muertes de ganado han pasado de ser testimoniales a 130 animales hace dos años y 650 el año pasado. Las cifras son igualmente alarmantes en otras provincias, con 1.400 becerros muertos en Ávila y 850 en Segovia.

No se indemniza suficientemente al ganadero, no se paga el lucro cesante" Isidro Borrego Naturalista, escritor y experto en lobos

Borrego critica duramente la gestión de las administraciones, afirmando que "no se indemniza suficientemente al ganadero, no se paga el lucro cesante, la genética, y un largo etcétera". Además, denuncia que los 20 millones de euros prometidos por el MITECO para ayudas y medios disuasorios "no han llegado nunca", obligando a las comunidades autónomas a provisionar esos fondos.

El problema se extiende hasta las puertas de ciudades como Salamanca, con lobos dispersantes matando ganado en zonas como Aldea Tejada y Las Veguillas. Ante el aumento de ataques, y para evitar confusiones con los del meloncillo, Borrego ha publicado una guía en la revista Trofeo para ayudar a los ganaderos a diferenciar el patrón de ataque de cada especie, un paso clave para documentar las predaciones y poder reclamar a la administración.