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Diego Cebas (ACCEM) ante la regularización extraordinaria para miles de migrantes: "La gente se juega mucho en este proceso"

Entidades como ACCEM afrontan una avalancha de peticiones para un proceso que busca dar una oportunidad a miles de personas en situación irregular

(Foto de ARCHIVO)Varias personas hacen cola para entrar en la Embajada y Consulado de Marruecos, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). Inmigrantes irregulares acuden a los consulados para conseguir el certificado de antecedentes penales o la autorización consular que permite a un familiar tramitar ese certificado, requisito imprescindible para la regularización, ay que el decreto exige no tener condenas penales en el país de origen y demostrar una estancia mínima de cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025.Isa Saiz / Europa Press15/4/2026
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Diego Cebas, coordinador de ACCEM en Valladolid

Ramón Morales

Valladolid - Publicado el

2 min lectura8:34 min escucha

La organización ACCEM se ha volcado en el proceso extraordinario de regularización aprobado por el Gobierno, que representa una oportunidad "muy excepcional" para miles de migrantes. Su labor, según explica Diego Cebas, coordinador de ACCEM en Valladolid, consiste en "acompañar a las personas en este proceso como en tantos otros, brindándoles la información especializada y acompañándoles en el trámite hasta que puedan conseguir este derecho".

Desde la publicación oficial del real decreto, la demanda de información se ha disparado. "La afluencia está siendo muy muy grande", confirma Cebas, quien señala que también es "muy significativa" en otras entidades sociales. Este aumento responde a que "la gente se juega mucho en este proceso, tiene muchas ganas de de resolverlo cuanto antes".

La gente se juega mucho en este proceso, tiene muchas ganas de de resolverlo cuanto antes"

Diego Cebas 

Coordinador de ACCEM en Valladolid

Un proceso rápido pero con incertidumbre

Para iniciar el trámite, los interesados acuden a las oficinas de la organización, donde se estudia "la situación particular de cada persona para darle una atención individualizada". Aunque el proceso se promete sencillo y la ley marca un plazo de 15 días para la comunicación de inicio, "todavía es pronto para saber cuánto va a tardar realmente", admite el coordinador de ACCEM.

Ante el temor a un posible colapso administrativo, desde las entidades sociales se da un "voto de confianza" a la Administración. "Esperemos que esté preparada, que que que haya medios suficientes para resolver esta situación", declara Cebas, recordando que es un proceso excepcional que durará apenas dos meses. Las organizaciones aseguran que dedicarán todos sus esfuerzos para facilitar el acceso a la regularización.

Perfil diverso con predominio latinoamericano

Comisiones Obreras estima que entre 25.000 y 30.000 migrantes podrían acogerse a este proceso en Castilla y León. Desde ACCEM ven "muy complicado" dar una cifra y recuerdan que "sabemos que son muchas las personas que desgraciadamente se encuentran en España en situación administrativa irregular ". El perfil de los solicitantes es muy diverso: "La migración es un fenómeno tan variado como la vida misma", detalla Cebas.

Sabemos que son muchas las personas que desgraciadamente se encuentran en España en situación administrativa irregular"

Diego Cebas

Coordinador de ACCEM en Valladolid

En cuanto a la procedencia, aunque es variada, el perfil mayoritario en Castilla y León "durante ya muchos años es el perfil latinoamericano". Estas personas llegan a España "a veces huyendo de esas situaciones de conflicto o de inestabilidad política o social, y otras veces, pues, porque legítimamente quieren mejorar sus condiciones de vida".

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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