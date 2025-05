Pregunta a ChatGPT por el lugar más barato para salir de fiesta y termina en un pueblo de León: "Que se quite Ibiza"

Publicado el 22 may 2025, 21:45

Todo empezó con una queja habitual entre amigos: "Nos cobraron 18 euros por una cerveza en Ibiza", le contaron a Adrián. Aquello encendió la chispa. Él, lejos de conformarse, decidió investigar. ¿Dónde está el mejor sitio para salir de fiesta en España sin dejarse medio sueldo? Armado con datos de TripAdvisor y la ayuda de ChatGPT, se lanzó a una misión casi científica que acabó con una conclusión inesperada: el paraíso fiestero más barato está en León, y más concretamente, en un pequeño pueblo del Bierzo llamado Toral de Merayo.

"¿Tú sabes la de cosas que yo hago con 18 euros?", reflexiona Adrián en su vídeo viral de TikTok, que ya acumula miles de visualizaciones. "He hecho el cálculo: si una cerveza tiene unos 30 sorbos, eso son 60 céntimos el sorbo", continúa con ironía matemática. La comparación es tan exagerada como real: en muchas fiestas patronales de Castilla y León, con esa misma cantidad puedes tomarte varias copas, bailar hasta el amanecer y hasta disfrutar de un chocolate caliente al final.

De Ibiza a Toral de Merayo

Ibiza, la joya del ocio nocturno mediterráneo, se convierte aquí en antagonista involuntario. "Ibiza, que se quite Ibiza", sentencia Adrián tras descubrir lo que ocurre entre el 3 y el 7 de agosto en Toral de Merayo. En ese pueblo, con menos de mil habitantes, las fiestas patronales son una oda a la tradición y la diversión sin filtros: verbena cada noche, misa cantada, procesión, teatro, conciertos de acordeones, hinchables para niños, siesta colectiva, búsqueda del tesoro celta y ronda de bodegas hasta el amanecer.

queverenponferrada.com Toral de Merayo en fiestas

"Una fiesta que empieza un lunes solo puede ser épica", comenta el tiktoker. Y no le falta razón: la programación que encontró de la edición de 2019 —y que se mantiene en esencia cada año— es de esas que parecen sacadas de una comedia costumbrista, donde cada hora está pensada para algo: desde misa a verbena, pasando por "el baile de tarde" y la "gran siesta" del miércoles. Todo esto, por supuesto, sin pagar entrada ni precios abusivos.

El algoritmo y la tradición se dan la mano

Que una inteligencia artificial como ChatGPT haya señalado a Toral de Merayo como el rincón más económico para salir de fiesta en España tiene algo de justicia poética. En tiempos de algoritmos y macrofestivales con entradas que superan los 100 euros, la IA ha vuelto los ojos hacia el pueblo. Y no es el único: Granada, Salamanca y León aparecen como referentes del ocio barato, como bien han comentado muchos usuarios en TikTok.

Cargando…

"Yo una vez en Granada salí con 20 euros y volví a casa como una cuba y con 22 euros", bromea una usuaria. Otros, desde Ponferrada, La Bañeza o Astorga, confirman que en su zona es fácil encontrar copas a menos de 4 euros o fiestas de pueblo con orquestas cada noche. “Soy de León y confirmo, nada como las fiestas del pueblo”, comenta @SKYSERGAMES. Incluso hay quien ya está organizando la escapada: “Nos vamos miles de personas del 3 al 7 de agosto a Toral de Merayo?”, propone un seguidor.

Instagram: toraldemerayobrz La calle Toral de Toral de Merayo

En un contexto donde cada vez más jóvenes miran el bolsillo, este tipo de contenido toca una fibra especial. Salir de fiesta sin arruinarse no solo es posible, sino que puede ser mucho más memorable si se hace en comunidad, en lugares donde la música no depende de DJs de renombre, sino de orquestas locales, donde la verbena no tiene dress code y donde una cerveza cuesta lo que debe costar.

Mientras tanto, cientos de usuarios ya lo tienen claro: “Con 18 euros de una cerveza en Ibiza, me monto el fiestón en León”. No es solo una frase viral, es una declaración de intenciones. Porque la mejor fiesta no siempre es la más cara. A veces, está donde menos te lo esperas.