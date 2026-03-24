Sólo tres de las 450 papeletas premiadas con el Gordo de Navidad en Villamanín no han sido registradas para el cobro
Seis de los premiados no aceptan el acuerdo de cobro con quita propuesto por la comisión de fiestas tras vender más participaciones de las debidas
León - Publicado el
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El proceso de cobro de las papeletas premiadas con el Gordo de la Lotería de Navidad en Villamanín (León) se inicia este martes, 24 de marzo. Un total de 447 papeletas han sido registradas para el cobro, mientras que los portadores de otras seis participaciones han rechazado el convenio propuesto por la comisión de fiestas.
La comisión ha reconocido la venta de más papeletas de las correspondientes a los décimos afortunados, lo que obligó a proponer un convenio para el cobro con quita del premio para poder hacer frente a los pagos.
Un proceso transparente y notariado
Para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica de todos los implicados, la comisión de fiestas ha levantado un acta notarial con el listado definitivo de las participaciones registradas. Según han informado en un comunicado, tres de las 450 papeletas vendidas quedaron sin registrar y, por tanto, fuera del proceso.
El importe de esas tres participaciones será distribuido entre las 447 restantes, lo que supondrá un incremento de aproximadamente 396 euros adicionales por cada papeleta premiada.
Hemos sentido el apoyo constante de unas familias a otras, con respeto, paciencia y comprensión""
Agradecimiento y disculpas
La comisión, ya constituida como asociación, ha querido trasladar su “especial agradecimiento” por el respaldo recibido en un proceso que “no ha sido solo jurídico y administrativo, sino también humano”. "Como familias del pueblo, hemos sentido el apoyo constante de unas familias a otras, con respeto, paciencia y comprensión en todo momento", han asegurado.
En su comunicado, también han aprovechado para pedir “disculpas por los errores cometidos”. La asociación se ha comprometido a “seguir trabajando para que el último tramo se desarrolle de la mejor manera posible”.
Seguir trabajando para que el último tramo se desarrolle de la mejor manera posible""
Finalmente, la organización ha confirmado que, en caso de que haya un déficit, este será asumido por los miembros de la comisión, así como el coste de las posibles reclamaciones por parte de las papeletas que no han aceptado el convenio.
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