El Atlético Baleares paga la ausencia de sus goleadores y se despide del ascenso directo

El Atlético Baleares se ha llevado un duro golpe con su derrota en Sant Andreu este domingo, 2-0. Era un partido marcado en blanquiazul para meterse de lleno en la lucha por el ascenso directo. De ganar se ponía a tres puntos del líder.

La derrota supone ponerse a nueve puntos a falta de seis partidos para el final de la liga, lo que ya deja al equipo de Luis Blanco fuera de esa lucha salvo milagro y tendrá que finalizar lo mejor posible la temporada para preparar el playoff de ascenso.

El técnico no le hace ascos ni mucho menos al playoff, es optimista y no quiere derrotismos para afrontar esa fase definitiva, para la que aún queda. A la afición balearica le produce pavor el playoff porque las experiencias en la historia reciente han sido malas. Estuvo dos veces muy cerca de ascender a Segunda División sin éxito, y el último playoff acabó con eliminación a la primera ante el Teruel.

Pero ¿qué ha pasado para que el equipo se quede fuera del objetivo inicial? en primer lugar un rival como el Sant Andreu que está haciendo una recta final de campeonato espectacular, lleva siete victorias consecutivas. Los barceloneses llevan velocidad de crucero, son muy regulares y tienen una afición numerosa y con apoyo incondicional en el Narcís Sala.

En segundo lugar, el Atlético Baleares está fallando en el momento de la verdad en esta fase clave de campeonato, cuando más regular hay que ser. Ha dejado escapar muchas victorias. En las últimas diez jornadas ha sumado cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. En las últimas cinco jornadas dos victorias, dos empates y una derrota.

Se ha dejado muchos puntos y en buena parte se puede explicar por haber perdido pegada. Y es que en los últimos encuentros no ha podido contar con su delantero Jaume Tovar, auténtico faro del equipo. El goleador con 15 tantos lleva sin marcar siete partidos, de hecho en los tres encuentros anteriores a este no fue de la partida por molestias físicas.

En este último encuentro, el solleric reaparecía en los últimos instantes de partido. Lo importante para Tovar ahora es recuperar su mejor forma porque será importante para la hora de la verdad, cuando llegue el playoff.

La otra gran baja que ha penalizado mucho al equipo y que no se recuerda porque es de larga duración, es la de Florin Andone. Con el hispano rumano otro gallo hubiera cantado, eso no lo duda nadie en el Atlético Baleares. A todo esto hay que añadir que Manu Morillo, quien con dos goles ha dado seis puntos, ha jugado muy poco también por las lesiones. Es mucho lastre para el equipo.

La llegada de delanteros de refuerzo como Fustos y Pachón no han resuelto la papeleta, aunque Fustos ha marcado un gol, Pachón aún no se ha estrenado. Ahora se trata de intentar ser segundos, puesto que ocupa el Poblense, de cara al playoff. La tercera plaza también asegura factor campo. El equipo no puede dormirse en absoluto porque los perseguidores están cerca, tienen al Reus a tres puntos y a cuatro al Terrassa.

Los balearicos reciben ahora al Olot este domingo, equipo con el que vuelven viejos conocidos como el delantero Nuha y Rovirola como técnico.