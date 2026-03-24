'Sabores Almería' brilla en el 50 aniversario de Alimentaria con la excelencia de sus productos

'Sabores Almería' ha desembarcado en Barcelona para participar en el Salón Internacional de la Alimentación, Bebidas y Food Service ‘Alimentaria’, que este año celebra su 50 aniversario. Desde el inicio, el stand de la Diputación Provincial se ha consolidado como uno de los puntos de mayor atracción de la feria, captando el interés de profesionales, distribuidores y visitantes internacionales.

La jornada inaugural ha contado con la presencia de Su Majestad el Rey Felipe VI, quien ha recorrido los pabellones del recinto Gran Vía de Fira Barcelona. La diputada provincial, María Luisa Cruz, ha acompañado a las empresas almerienses en esta primera jornada de encuentros comerciales.

La diputada ha destacado que Almería llega a la feria para demostrar que "somos una tierra de excelencia gastronómica", con productos que sobresalen por su calidad y el esfuerzo que hay detrás. "Nuestro espacio se ha convertido desde el primer momento en un punto de encuentro para quienes buscan autenticidad, innovación y sabor", ha añadido Cruz.

Somos una tierra de excelencia gastronómica" María Luisa Cruz Diputada provincial

Asimismo, María Luisa Cruz ha subrayado que la Diputación impulsa ‘Sabores Almería’ como una "herramienta clave para abrir mercados y reforzar la proyección internacional" de las empresas locales. "Este 50 aniversario es el mejor escenario para seguir creciendo, consolidando relaciones comerciales y enseñando al mundo lo mejor de nuestra tierra", ha concluido.

Embajadores del sabor almeriense

Un total de 21 empresas representan la riqueza del tejido agroalimentario provincial en el stand C91 del pabellón 5. Entre ellas se encuentran reconocidos productores de jamón como Jamones Pedro Castaño, Segura Jamones de Serón y Jamones de Serón Checa, que presentan sus jamones Gran Reserva y Duroc elaborados de forma tradicional.

El aceite de oliva virgen extra ecológico es otro de los protagonistas, con la presencia de almazaras como Campos de Uleila, Raíces de Almajalejo y Oro del Desierto. La delegación se completa con productos como los cítricos de Ecocítricos del Andarax o las tradicionales migas de harina de Migas El Castillico.