María del Mar Pageo regresa a la Universidad de Granada en un emotivo homenaje a su trayectoria
La presidenta de Cruz Roja Española rememora su pasado como estudiante de Medicina en un acto donde ha sido reconocida como antigua alumna distinguida de la UGR
Granada
La presidenta de Cruz Roja Española, María del Mar Pageo, ha participado en una nueva edición de 'Distinguido Alumni' en la Universidad de Granada (UGR). Un acto que la ha llevado de vuelta a la que fue su casa de estudios para reconocer su brillante trayectoria como egresada, en una jornada que la propia Pageo ha calificado como 'absolutamente emocionante'.
Un regreso cargado de emoción
Pageo ha confesado que la experiencia fue 'increíble y maravillosa', especialmente por el reencuentro con compañeros que hacía 40 años que no veía. Al recibir la propuesta, su primera reacción fue de incredulidad: "Cuando me llamaron y me lo propusieron, no daba crédito, no me veía merecedora de semejante reconocimiento", ha admitido, sintiéndose "muy abrumada" por el homenaje.
No daba crédito, no me veía merecedora de semejante reconocimiento"
Presidenta de Cruz Roja Española
Durante el acto, estuvo rodeada de amigos, profesores, alumnos y compañeros de promoción, como el doctor Miguel Lorente, un reencuentro que ha calificado como un 'auténtico privilegio'. La visita también incluyó un recorrido por el Hospital Real, la biblioteca y las nuevas instalaciones del Parque Tecnológico de la Salud (PTS), que Pageo no conocía.
Recuerdos de la vida universitaria
El homenaje ha traído a Pageo numerosos recuerdos de su etapa como estudiante de Medicina. La presidenta ha rememorado con cariño la antigua facultad, situada en la avenida de Madrid, con sus 'columnas de granito dóricas' y sus clases que 'parecían un anfiteatro'.
Un lugar donde, según ha relatado, tuvo "grandísimos maestros" de los que aprendió y que influyeron en su futuro profesional y personal. "Aprendí muchísimo y condicionaron mi vida posterior como como médico y también como persona", ha destacado Pageo sobre sus profesores.
Aprendí muchísimo y condicionaron mi vida posterior como como médico y también como persona"
Presidenta de Cruz Roja Española
Aunque ha reconocido que en Medicina "había que estudiar mucho", también ha recordado con agrado la vida estudiantil en la ciudad. "Granada es la ciudad de los estudiantes por antonomasia", ha afirmado, mencionando la zona de Pedro Antonio de Alarcón y la riqueza cultural que le ofreció la ciudad, una "apertura de miras impresionante" para ella.
Elogios a Cruz Roja en Granada
María del Mar Pageo también ha aprovechado para elogiar la labor de la institución que preside en la provincia, asegurando que "Cruz Roja en Granada funciona magníficamente bien". Ha destacado el trabajo de su presidente, Gabino García, a quien considera parte de su 'círculo de confianza', y del secretario autonómico, Pepe Tortosa.
Finalmente, ha puesto en valor al equipo humano de la organización en Granada, compuesto por un "magnífico equipo de profesionales" y por voluntarios con un "altísimo compromiso". Gracias a ellos, ha concluido, Cruz Roja en Granada está dando una "respuesta humanitaria de altísimo nivel".
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.