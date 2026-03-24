Lorca activa un plan de tráfico con 12.200 plazas de aparcamiento para la Semana Santa

El Ayuntamiento de Lorca ha puesto en marcha un dispositivo especial de tráfico para la Semana Santa que contempla la habilitación de 32 zonas de estacionamiento disuasorio con capacidad para 12.200 vehículos. El objetivo es facilitar el acceso al centro de la ciudad, que sufrirá cortes y restricciones de tráfico por las procesiones y los actos de las cofradías y hermandades.

Doble desafío: procesiones y obras del AVE

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha explicado que a las limitaciones de circulación por el centro que son habituales durante la Semana Santa se suman también este año las que tienen que ver con las obras de soterramiento del AVE. Estos trabajos, ejecutados por Adif, mantienen cerradas al tráfico arterias principales como la avenida de Santa Clara.

Todos los cortes y desvíos de tráfico estarán señalizados de forma permanente por agentes de la Policía Local. Además, la información actualizada se puede consultar en el portal del ayuntamiento en internet, lorca.es, en el apartado de incidencias de tráfico.

Alternativas de estacionamiento y circulación

Durante estos días, permanecerán operativos los aparcamientos subterráneos de Colón, San Vicente, Pasarela y Lorca Plaza. Para compensar la indisponibilidad del gran solar del Camino Marín que también se usaba como área de estacionamiento, se han habilitado nuevos aparcamientos en la Alameda de la Constitución y en la calle Carmen Ayala Gabarrón.

El consistorio también ha recordado la importancia de utilizar viales de circunvalación del área metropolitana, como los de los Barrios Altos y la Ronda de Evacuación, que permitirán una mayor fluidez del tráfico. Se han previsto además reservas para servicios de emergencias y accesos para vecinos y operaciones de carga y descarga en zonas como Alameda Menchirón o Musso Valiente.

Según ha declarado el alcalde, el objetivo es que "toda la afluencia de público, especialmente quienes nos visitan de otros municipios y de las pedanías de Lorca, puedan aparcar los vehículos" durante la Semana Santa, que atraerá a más de 300.000 visitantes.