Purple Weekend: El festival internacional que convierte a León en el epicentro de la música "sixty"

La XXXV edición del Purple Weekend reúne este año los mejores grupos y solistas del panorama nacional e internacional de la mejor música mod, sixtie y power pop dando voz tanto a grandes artistas ya consolidados como a promesas emergentes.

Del 5 al 7 de diciembre coincidiendo con el puente de la Constitución, León se convierte en el escenario de la mejor música, contando también con un amplio programa cultural en el que destacan la tradicional Scooter Run, el desfile de moda sixtie, el mercadillo vintage y la feria del disco, entre otras propuestas. Bad, Never, Sharp Class, Doctor Explosion, The Fuzztones o The Lemon Twings serán algunas de las bandas participantes.

El ayuntamiento de León colabora con el festival con una aportación económica de 14.000 euros a lo que hay que sumar la cesión tanto del Palacio de Exposiciones como Espacio Vías, donde se ubicarán sendos escenarios para la celebración de conciertos, así como el apoyo de la Policía Local y Protección Civil, colaboración con la promoción a través de los mupis y la gestión de permisos, entre otras cuestiones.

35 aniversario

Desde la organización del festival han detallado que esta 35 edición contará con un exquisito cartel de bandas nacionales e internacionales, además de los más prestigiosos selectores de vinilos para no dejar de bailar durante tres inolvidables e irrepetibles jornadas.

El Purple Weekend crecerá en cuanto a número de actuaciones, espacios y nuevas propuestas y contenidos para celebrar un año histórico. “En este trigésimo quinto aniversario recuperamos el Espacio Vías, un escenario mítico de nuestro festival que se une al Palacio de Congresos y la Sala Glam Theatre para ser la caja de resonancia de toda esa maravillosa música que escucharemos en León”.

El Purple traerá a León todas esas increíbles bandas y DJ además de la estética sixtie, "con parkas, lambrettas y peinados imposibles" que hacen de esta cita "el mejor festival urbano de invierno que se puede disfrutar en Europa”.

programación

La programación comienza hoy jueves, día 5 de diciembre, en Espacio Vías, con la jornada ‘Revival 77 y new punk: 45 años de London Calling’, en la que actuarán The Bad Nerves y Sharp Class.

Mañana viernes día 6, las actuaciones contarán con más espacios. Por la mañana habrá Djs en diferentes bares de la ciudad, Espacio Vías albergará a Doctor Explosion con ‘30 años de vivir sin civilizar’ que contará con artistas invitados y la única fecha en España de The Fuzztones. Por su parte, la sala Gram Theatre ofrecerá la cápsula ‘Northern soul ballroom’, en la que actuarán, entre otros, Andy Smith, Schaeffer Mclean y Raissa Pardini. El Palacio de Exposiciones será el protagonista de la noche con la única actuación que dará en España el artista norteamericano Curtis Harding y un segundo artista aún por confirmar.

La última jornada, el sábado día 7, ofrecerá en Espacio Vías la única fecha en España de The Giant Robots, así como Los Estanques -con un set creado en exclusiva para el Purple Weekend- y la “leyenda del soul” P. P. Arnold. En el Gram Theatre se vivirá “uno de los momentos más emotivos” para celebrar el 60 aniversario de la escena mood, que contará con la actuación en exclusiva y creada para la ocasión de Julián Maeso Organ Sextet y de los DJ Andi Lewis y Eneida Fever. The Lemon Twigs y una última jornada allnighter clausurarán el festival en el Palacio de Exposiciones.