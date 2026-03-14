El Puerto de Pinos pertenece a León y la actividad de Mieres fuera de Asturias es ilegal

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación que presentó el Ayuntamiento de Mieres (Asturias) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Dicha sentencia estimaba como "ilegal’ la actividad de este municipio en el Puerto de Pinos, un enclave perteneciente a San Emiliano (León), por lo que la resolución ya es firme.

Actuación municipal fuera de su territorio

La resolución judicial confirma que un ayuntamiento no puede regular, promocionar ni prestar servicios públicos fuera de su término municipal. Hacerlo, según el tribunal, supondría la nulidad de la actuación y podría derivar en responsabilidades para sus órganos de gobierno.

Además, el alto tribunal recuerda de forma explícita que las fiestas patronales constituyen una actividad de servicio público municipal. Por este motivo, su organización debe realizarse obligatoriamente dentro del ámbito territorial del municipio que las promueve.

Ayuntamiento de San Emiliano Pinos

Satisfacción y hartazgo en San Emiliano

El alcalde de San Emiliano, David Marcello, se ha mostrado muy satisfecho con la decisión judicial. Sin embargo, también ha evidenciado un importante hartazgo ante lo que considera la pasividad de la Junta de Castilla y León en este asunto.

El 19 de marzo hace un año que se comprometieron a dar una solución definitiva al conflicto que cumple 100 años"" David Marcello Alcalde de San Emiliano

Marcello ha recordado el compromiso de los mandatarios autonómicos. "El 19 de marzo hace un año que el presidente de la Junta y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se comprometieron conmigo en Valladolid a dar una solución definitiva al conflicto que cumple 100 años", ha sentenciado.

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Puerto de Pinos

El Puerto de Pinos es un paraje natural y puerto de montaña en el municipio de San Emiliano (Babia, León), famoso por sus rutas de senderismo hacia Peña Ubiña y sus pastos de altura. Es escenario de un largo conflicto legal sobre la propiedad de pastos entre Mieres (Asturias) y León, recientemente fallado a favor de Babia.

Se sitúa a dos kilómetros de San Emiliano, en la provincia de León, cerca de la frontera con Asturias.

Ideal para el senderismo, destaca una ruta popular es la circular de unos 9,66 km que pasa por la base del pico Cerreos, con restos de parapetos de la Guerra Civil.

Además ofrece un paisaje montañoso con gran altitud (hasta 2.002 m) y vistas espectaculares.