Protección Civil: las funciones de estos "super héroes" que no cobran nada a cambio

"Entre Nosotras": Santos García, jefe de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de León

La Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de León celebra su 25 aniversario. Con 80 voluntarios en sus filas, se ha consolidado como la agrupación más numerosa de Castilla y León. Su jefe, Santos García, que lleva 15 años en el cuerpo, ha repasado en el espacio "Entre Nosotras" del programa 'Mediodía en COPE León' la trayectoria y los desafíos de una labor puramente altruista.

La principal motivación de los voluntarios es "intentar echar una mano a la gente", según ha explicado García. Para él, la gratitud de las personas es la mayor recompensa. "Intentar echarles una mano y que te lo agradezcan te llena, te llena, con eso estás pagado, no hay dinero que pague esto", ha afirmado.

Intentar echarles una mano y que te lo agradezcan te llena, con eso estás pagado" Santos García Jefe Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de León

COPE Santos García entrevistado por Esther Peñalba Aller y Celia Carral

Momentos críticos en 25 años de historia

A lo largo de este cuarto de siglo, la agrupación ha afrontado todo tipo de situaciones. Entre las más graves, García ha recordado el incendio del ayuntamiento de León, los recientes incendios forestales y, sobre todo, la pandemia de la COVID-19, que ha descrito como un momento "muy, muy duro" para todos.

El jefe de la agrupación ha confesado que la crisis sanitaria fue "lo que más nos marcó a todos". A pesar del "caos" inicial, ha destacado que tuvieron la suerte de no sufrir escasez de EPIS o mascarillas. "Al principio era un descontrol, teníamos que ir a muchos sitios", ha señalado, pero finalmente "las cosas fueron saliendo bien" y están "muy contentos".

Lo que más nos marcó a todos fue el COVID" Santos García Jefe Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de León

Prevención, el pilar del día a día

Aunque se les asocia con emergencias, la labor principal de Protección Civil es la prevención. Colaboran estrechamente con la Policía Local y el Ayuntamiento de León en eventos deportivos, carreras y actos en la vía pública. Además, al estar integrados en el servicio de emergencias 112, participan activamente en la búsqueda de desaparecidos y apoyan a otros municipios.

El compromiso de los voluntarios se refleja en las 10.500 horas de servicio realizadas el año pasado. Aunque el reglamento establece un mínimo de 60 horas anuales, García ha apuntado que "unas 40 personas pasan de las 100, 200 horas", lo que demuestra el alto nivel de implicación de la plantilla.

Reconocimiento y celebraciones

Este trabajo desinteresado ha sido reconocido con numerosos galardones, destacando la Medalla de Oro del Ayuntamiento de León otorgada en 2022 por mayoría absoluta. García siente que la sociedad valora cada vez más su labor: "Estamos muy muy valorados por la población y muy agradecidos", ha comentado, gracias a las charlas y talleres que imparten.

Para celebrar el 25 aniversario, ya han realizado actos con la Cultural y Deportiva Leonesa de fútbol y baloncesto y con el equipo femenino BFL. Próximamente, planean organizar partidos de fútbol y baloncesto entre bomberos, policía local y protección civil para reforzar los lazos de colaboración.