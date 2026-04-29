La fiesta de los Patios de Córdoba se extiende por la provincia con 65 espacios únicos

Un total de 65 espacios de 25 municipios de la provincia de Córdoba participan en el XI Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Diputación. Esta edición destaca por la incorporación de cinco nuevas localidades: Guadalcázar, Montilla, Santaella, Valsequillo y Zuheros, ampliando así el mapa de la belleza floral cordobesa más allá de la capital.

La delegada de Turismo de la institución provincial, Narci Ruiz, ha destacado el éxito de la convocatoria, a la que se han inscrito 26 patios}, {18 rincones} y {21 rejas. Según Ruiz, se trata de "espacios únicos y singulares que cobran protagonismo con la llegada del mes de mayo".

El Concurso busca contribuir a la dinamización del flujo de visitantes en los pueblos" Narci Ruiz Delegada de Turismo

El objetivo principal del certamen, según ha explicado Ruiz, es "contribuir a la dinamización del flujo de visitantes en los pueblos". La también vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo ha añadido que "durante la celebración de esta fiesta se podrá disfrutar de estos recursos turísticos al mismo tiempo que se ofrece la oportunidad de conocer nuevos enclaves y patios desconocidos hasta el momento".

Nuevas localidades y una participación consolidada

A las nuevas incorporaciones de Guadalcázar, Montilla, Santaella, Valsequillo y Zuheros, se suman otros municipios que ya son veteranos en este concurso. La lista de participantes incluye a Belmez, Cabra, Cañete de las Torres, Doña Mencía, Espejo, Fernán Núñez, Fuente Palmera y Hornachuelos (con su aldea de Céspedes).

Europa Press La delegada de Turismo en la Diputación de Córdoba, Narci Ruiz.

Completan el mapa del concurso localidades como Iznájar, La Rambla, Luque, Monturque, Palma del Río, Pedroche, Peñarroya-Pueblonuevo, Priego de Córdoba, Rute, Villanueva de Córdoba y Villanueva del Rey, consolidando una ruta provincial que complementa al famoso Mayo Festivo de la capital.

Premios y una nueva Mención Especial

El certamen repartirá una serie de premios en sus tres categorías. Para la modalidad de Patio, se establecen seis galardones que van desde los 1.500 euros del primero hasta los 250 euros del sexto. En Rincón Típico, los premios oscilan entre los 1.000 y los 150 euros, mientras que en Rejas y Balcones van de 500 a 150 euros. Todos los ganadores recibirán, además, una distinción conmemorativa.

Como novedad, este año el jurado podrá conceder un Premio Mención Especial, dotado con 1.000 euros" Narci Ruiz Delegada de Turismo

Narci Ruiz ha anunciado también una importante novedad para esta edición. "Como novedad, este año el jurado podrá conceder un Premio Mención Especial, dotado con 1.000 euros", ha señalado. Este reconocimiento especial se otorgará al patio que, habiendo ganado ya tres o más primeros premios en ediciones anteriores, haya demostrado una notable "capacidad de adaptación, mantenimiento y mejoras en la infraestructura".

El veredicto del jurado

El jurado basará su veredicto en criterios estrictos de valoración. Según detalló la delegada de Turismo, se prestará especial atención al "estado de conservación y mantenimiento del espacio", las "condiciones de las plantas y macetas", el número de estas en relación con el tamaño del lugar y la "adecuación y decoración con elementos del patio típico cordobés".

El proceso de selección ya está en marcha. Los miembros del jurado visitarán los espacios preseleccionados hasta el próximo 9 de mayo. Para esta preselección, los participantes han tenido que aportar una fotografía panorámica reciente del espacio. Una vez completadas las visitas y realizadas las valoraciones, el jurado se reunirá para emitir el fallo final en cada una de las categorías.