“Formamos para lo que el mercado necesita”: la Universidad Europea de Canarias redobla su apuesta por la salud

La Universidad Europea de Canarias da un salto cualitativo en su oferta académica con la implantación de los nuevos grados de Medicina y Odontología. Así lo ha anunciado su rectora, Cristiana Oliveira, en una entrevista en el programa ‘Herrera en COPE Tenerife’, donde ha destacado que el objetivo es "construir capacidad formativa en salud en Canarias". Para la rectora, "generar una universidad que esté conectada con las necesidades reales de Canarias es la apuesta segura".

Quedarse en Canarias es una decisión ambiciosa, inteligente y de futuro" Cristiana Oliveira rectora de la Universidad Europea de Canarias

Uno de los pilares del proyecto es frenar la fuga de talento y ofrecer oportunidades en las islas. Cristiana Oliveira ha afirmado que, ante la falta de profesionales cualificados, "quedarse en Canarias hoy día es una decisión ambiciosa, es una decisión inteligente y es una decisión de futuro".

Según la rectora, los estudiantes canarios tienen la oportunidad de un "crecimiento de carrera más acelerado" en el archipiélago que compitiendo en un mercado global.

Un modelo académico de excelencia

El modelo académico de la institución se basa en tres ejes: una formación excelente, una formación conectada con el sistema sanitario y un fuerte sentido de pertenencia al territorio. La universidad ya cuenta con una consolidada Facultad de Ciencias de la Salud con titulaciones como Enfermería, Fisioterapia o Psicología, y suma más de 12.000 estudiantes en el área de salud en toda España.

Un aspecto diferencial del modelo es la simulación clínica, para la que cuentan con uno de los dos hospitales simulados de España acreditados por la Asociación Americana de Simulación. Además, se fomenta una "exposición progresiva a la realidad clínica" y una formación interprofesional desde el primer año para que los futuros profesionales sepan interactuar con todas las áreas de un hospital.

Alianzas estratégicas y visión de futuro

La colaboración con el sector es fundamental. Desde 2018, la universidad mantiene una alianza estratégica con el grupo Hospiten, que ha permitido desarrollar hospitales universitarios para la investigación aplicada y la práctica clínica. Oliveira ha subrayado que la conexión con el tejido empresarial "es la única forma que vemos la educación hoy en día", destacando los más de 52 grupos de investigación activos y las más de 400 publicaciones científicas que avalan su labor.

La institución aborda la sanidad desde una "perspectiva One Health", un concepto que conecta la salud humana, la salud animal y la salud medioambiental. Este enfoque integral sitúa al paciente en el centro y pivota sobre áreas como la prevención, la salud comunitaria y la sostenibilidad.

Entrevista a Cristiana Oliveira, rectora de la Universidad Europea de Canarias

Crecimiento y nuevos retos

En cifras 16%Alumnos internacionales

Actualmente, la Universidad Europea de Canarias cuenta con 3.800 estudiantes y 32 titulaciones. Los planes de futuro incluyen la construcción de un nuevo campus en La Orotava para Medicina y una clínica universitaria odontológica en Santa Cruz. Además, la institución apuesta por áreas STEM con nuevos grados en Inteligencia Artificial y másteres como el de Ingeniería Industrial.

El objetivo es seguir creciendo y atraer estudiantes internacionales, que ya suponen el 16% de su alumnado. Oliveira considera que el potencial de Canarias para la atracción de talento es enorme, describiendo las islas como un "laboratorio único de aprendizaje" gracias a su conectividad y exposición a perfiles interculturales. La intención es que más estudiantes de fuera vengan a las islas, lo que a su vez permite "internacionalizar su propia sala de aula" a los alumnos locales.

Finalmente, la rectora ha defendido que la universidad es "el vehículo que tenemos de formar jóvenes, formar en pensamiento crítico" para adaptarse a los retos actuales. Ha señalado que desde la llegada de la Universidad Europea, el número de estudiantes en educación superior en Canarias ha crecido, generando más oportunidades de desarrollo y más motivos para que los jóvenes se queden en una tierra que, según sus palabras, "es muy bueno" para vivir.